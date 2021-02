Sáhara.- Un tribunal marroquí dicta prisión contra dos activistas saharauis

23/11/2020 Policía de Marruecos en El Aaiún POLITICA MAGREB AFRICA MAGREB AFRICA MARRUECOS SÁHARA OCCIDENTAL ÉQUIPE MEDIA



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Un tribunal marroquí con sede en la ciudad de El Aaiún, capital de la antigua colonia española del Sáhara Occidental, ha dictado este domingo prisión para los activistas saharauis Ghali Buhala y Mohamed Nafaa Butasufra.



El tribunal ha estado protegido durante la jornada por un cordón de las fuerzas de seguridad, según informa el medio saharaui Equipe Media. Los agentes han empleado la fuerza para impedir a los familiares de los activistas acceder al juzgado.



Los dos activistas fueron detenidos por efectivos de las fuerzas especiales marroquíes el pasado viernes y desde entonces no se sabía nada de ellos. Quedan pendientes de una nueva vista del juicio, ha explicado su abogado, Abú Jalid, en declaraciones a Equipe Media.



Por otra parte, el preso saharaui Mohamed Lamin Haddi, ha cumplido ya 33 días en huelga de hambre indefinida para protestar contra las condiciones de encarcelamiento de la cárcel de Tiflit 2, en Marruecos.



Haddi comenzó su huelga de hambre el pasado 13 de enero tras ser atacado en su celda por los funcionarios en varias ocasiones, informa Equipe Media. Exige que se acabe el aislamiento al que lleva tres años sometido, que pueda recibir visitas, lo que no ocurre desde hace un año y que pueda hablar por teléfono algo más de unos escasos minutos semanales.



La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.



El pasado 14 de noviembre, el Frente Polisario declaró roto el alto el fuego con Marruecos en respuesta a una acción militar marroquí contra activistas saharauis en Guerguerat, en la zona de distensión pactada, lo que supuso para los saharauis una violación de las condiciones del alto el fuego.