R.Centroafricana.- República Centroafricana celebrará la segunda vuelta de las legislativas el 14 de marzo

27/12/2020 El presidente de República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, vota en las elecciones



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, ha anunciado que la segunda vuelta de las elecciones legislativas en República Centroafricana se celebrará el próximo 14 de marzo a pesar de la extraordinaria tensión que se respira en estos momentos en el país por los combates entre el Ejército y la coalición de grupos rebeldes que ha prometido derrocar al mandatario.



Ese día no solo se celebrará la segunda vuelta, sino también la primera ronda de votación en las circunscripciones donde ésta fue invalidada o no pudo realizarse. En total, 118 de los 140 distritos electorales están llamados a votar.



A pesar de que las elecciones transcurrirán bajo el estado de emergencia, el ministro portavoz del Gobierno, Ange-Maxime Kazagui, ha señalado que esta situación excepcional no restringirá el desplazamiento de los ciudadanos a las urnas.



En cuanto al tema de la inseguridad, Kazagui ha asegurado que el Gobierno está haciendo todo lo posible para "liberar" las áreas y pueblos que no pudieron votar en la primera vuelta de diciembre de 2020, como Bouar o Bambari, y que las autoridades planean fortalecer la presencia de fuerzas armadas nacionales y aliadas para impedir que la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC) pueda interrumpir la votación.



El ministro, por último, justificó la decisión de establecer la fecha de marzo para cumplir con los plazos constitucionales, porque la nueva Asamblea Nacional debe estar preparda antes del 2 de mayo de 2021, según declaraciones recogidas por Radio Francia Internacional.