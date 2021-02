20/12/2020 Perú.- El Centro encargado de los ensayos de Sinopharm en Perú niega que Vizcarra fuera voluntario. La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) ha desmentido este sábado la versión del expresidente de Perú Martín Vizcarra sobre su vacunación contra el coronavirus y la de su mujer al negar que este fuera parte de los ensayos clínicos llevados a cabo por la institución. POLITICA LATINO NEWS/CONTACTO PHOTO



La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) ha desmentido este sábado la versión del expresidente de Perú Martín Vizcarra sobre su vacunación contra el coronavirus y la de su mujer al negar que este fuera parte de los ensayos clínicos llevados a cabo por la institución.



La UPCH fue la encargada los ensayos de la fase 3 de la vacuna de Sinopharm en el país con 12.000 voluntarios entre los que, de acuerdo la documentación que han puesto en manos de las autoridades no se encontraban ni el expresidente, ni su esposa, según ha recogido 'El Comercio'.



Durante esta semana, salió a la luz que Vizcarra se había vacunado a comienzos de octubre junto a su esposa cuando era presidente y no había comenzado oficialmente la vacunación en el país.



El escándalo ha terminado costando el puesto a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, que este viernes presentó su renuncia al cargo.



Vizcarra justificó no haber avisado a la población alegando que, al ser voluntario de los ensayos, no tenía permitido airear su participación en el mismo.



"Tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental", aseguró en una intervención ante la prensa el pasado jueves el expresidente que ahora es candidato al Parlamento para las elecciones del próximo 11 de abril.