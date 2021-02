Paz Padilla recuerda a su marido en el día de San Valentín

MADRID, 14 (CHANCE)



Se trata del primer San Valentín que Paz Padilla pasa sin la compañía de su marido, pero sí con su esencia, con su espíritu y con todo el amor que le dejó antes de marcharse. La presentadora de televisión, que tuvo que enfrentarse a la muerte de Antonio Vidal hace menos de un año ha querido recordarle en el día de los enamorados con una preciosa imagen en la que vemos las manos de ella y de su marido brindando en su luna de miel.



"Este fue un brindis en nuestra luna de miel, en una bañera llena de pétalos rojos, así siempre celebrare* nuestro amor. Feliz san Valentín cariño mío brinda conmigo, te quiero!!!" con estas palabras y esa fotografía tan preciosa, la presentadora de televisión le ha recordado en sus redes sociales y ha vuelto a hacer testigos a todos sus seguidores del amor tan grande que siente por el amor de su vida.



Sin duda, Paz Padilla no deja de darnos una lección tremenda en cuanto a cómo enfrentarse a la muerte de un ser querido, en este caso, su marido. Y es que la humorista no ha dejado de trabajar ni de luchar por entender qué es la vida y el camino que todos hacemos en ella.



De esta manera, la actriz sigue apenada, es algo que ella ha confesado en muchas ocasiones, pero a entendido que la vida es la muerte y viceversa. Algo muy sencillo de decir, pero no tan fácil de entender, y lo cierto es que ella lo ha asumido en primera persona tras la muerte de su marido.