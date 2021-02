18/10/2020 Pablo Heras-Casado, sin el apoyo de Anne Igartiburu . MADRID, 14 (CHANCE) Hace unos días nos enterábamos de la triste noticia de la separación de Anne Igartiburu y Pablo Heras Casado. Una información que nos dejaba muy sorprendidos porque no sabíamos que la pareja estaba pasando por una crisis sentimental. Este sábado, el marido de la presentadora dirigió durante 5 horas 'Siegfried' una ópera que cautivó a todos y que consiguió enamorar a todos los espectadores que fueron a disfrutar de ella. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Hace unos días nos enterábamos de la triste noticia de la separación de Anne Igartiburu y Pablo Heras Casado. Una información que nos dejaba muy sorprendidos porque no sabíamos que la pareja estaba pasando por una crisis sentimental. Este sábado, el marido de la presentadora dirigió durante 5 horas 'Siegfried' una ópera que cautivó a todos y que consiguió enamorar a todos los espectadores que fueron a disfrutar de ella.



Tras estar toda la tarde en el Teatro Real, Pablo Heras Casado salía parco en palabras y no quería confesarle a la prensa cómo se encontraba tras hacerse pública su ruptura con Anne Igartiburu. Tampoco quiso hacer ningún comentario acerca de la ausencia de la misma en la ópera, aunque cabe recordar que ella misma compartió hace días unos stories apoyando a su marido y promocionando esta obra.



Todo un éxito el de ayer del que fueron testigos Carmen Lomana y Emiliano Suárez, rostros conocidos de nuestro país que no quisieron perderse esta magnífica ópera con la que emocionó a todos los asistentes.