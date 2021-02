Mayte Zaldívar habla, tras años en silencio, de Isabel Pantoja como 'amante' de su marido

18/05/2018 Mayte Zaldívar, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Desde que Kiko Rivera se sentase en 'Cantora: la herencia envenenada' muchos han sido los rostros conocidos de este país que han aprovechado el tirón para sentarse en un plató y hablar mal de Isabel Pantoja. La última de todos ellos Mayte Zaldívar, quien estuvo ayer en 'Sábado Deluxe' y su testimonio no ha podido pasar por alto ya que ha hablado de aspectos que no había tocado antes públicamente.



"Ella no me robó a mi marido, pero sí me robó mi vida y a mi familia. Me jodió la vida. Isabel Pantoja destrozó mi familia, pero también ha roto la suya" empezaba diciendo Mayte. Y es que quiso dejar muy claro que el culpable siempre fue su marido, que es el que tenía pareja, pero que en aquella época y con el dolor en su alma siempre la acusó a ella.



En cuando a cómo se empezó a dar cuenta de que su marido estaba viéndose a escondidas con Isabel Pantoja, Mayte confesó que tardó mucho tiempo: "Vi una risa tonta, un ronroneo y no me pareció normal que lo hiciera con la mujer al lado. Ya en esa cena llevaban liados un tiempo. Yo no sabía que la cornuda era la última en enterarse hasta que me pasó. Isabel Pantoja ronroneaba con mi marido mientras yo estaba sentada al lado".



Sin embargo, en la época en la que más rumores hubo, Julián engañaba a Mayte Zaldívar y le decía que Isabel Pantoja no era su tipo y que no le parecía una persona agraciada: "Me llegó a decir que le parecía muy fea y que no le gustaba su carácter y yo me lo creí". La exconcursante de Supervivientes recuerda apenada la entrada en su vida de la tonadillera, lo que etiqueta como 'lo peor': "Lo peor de mi vida desde que apareció ella ha sido ella, es lo peor que me ha pasado en mi vida. Mis hijas intentaban llamar a su padre y ella cogía el teléfono y les insultaba. Isabel Pantoja es mi única y mayor enemiga".