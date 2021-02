Massiel, criticada por redes sociales tras sus desafortunadas declaraciones transfóbicas

10/02/2016 Massiel no dudó en exaltar la obra de Marinero con el que mantiene una gran amistad y además tampoco perdió la oportunidad de hablar sobre Barei y la canción que nos va a representar en el próximo festival de Eurovisión EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD MASSIEL POR RODRIGO MENA RUIZ



MADRID, 14 (CHANCE)



Massiel acudió este sábado por la noche al 'Deluxe' y lo cierto es que incendió las redes sociales con unas declaraciones que nadie esperábamos. Hablando de la decisión de los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, de mandar a la Princesa Leonor a estudiar los dos años de bachillerato en Gales, la cantante se fue por las ramas y quiso hacer una comparativa de edad que resultó ser un fracaso.



La artista cometía la equivocación de decir que la identidad de género iba unida a los órganos sexuales de una persona, o mejor dicho, que la identidad de género dependía de los órganos sexuales que tuviera una persona: "Si una persona decide hormonarse o cambiarse de género, está bien, pero piano, que eso no se elige. No es normal que luego, en una cárcel de mujeres, haya una con pene".



Estas demoledoras declaraciones hacían estallar a los espectadores del programa por las redes sociales, quienes criticaban no solo que una artista como ella hubiese dicho semejante barbaridad, sino que nadie le hubiese parado los pies. Jorge Javier Vázquez, que ya estaba calentito, porque tuvo que corregir varias veces a Massiel anteriormente, sobre todo cuando criticó a Irene Montero por haber visto un vídeo falso...



De esta manera, Massiel ha quedado bastante perjudicada después de su entrevista y lo cierto es que nos da bastante pena porque siempre que se ha sentado en un plató de televisión ha hecho unas bestiales apariciones que han quedado en el recuerdo, como la de ayer sino fuera por este pequeño fallo.