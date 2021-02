La participación en las elecciones de Cataluña baja casi 12 puntos respecto a 2017 hasta las 13.00 horas

14/02/2021 Varias personas hacen cola para votar en Antic Convent St. Agustí en Barcelona, Cataluña (España), a 14 de febrero de 2021. La jornada electoral transcurrirá con protocolos de seguridad ante el Covid-19 y franjas horarias: de 9 a 12 horas, para colectivo de riesgo; de 12 a 19 para la población en general; de 19 a 20, para positivos de coronavirus y contactos estrechos de positivos. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



La Generalitat explica la caída por tres razones: la pandemia, las franjas horarias de votación y el aumento del 350% del voto por correo



Un 22,78% de los catalanes llamados a las urnas este domingo ha votado hasta las 13.00, lo que supone 11,91 puntos menos que en el primer avance de participación de las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, cuando a la misma hora había votado el 34,69% del censo.



Lo ha explicado el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé, en rueda de prensa desde el Centro de datos del Parlament de Cataluña.



Solé ha precisado, con cifras del 98% del total de mesas electorales, la participación en las cuatro provincias: Barcelona, con un 22,52% del censo (34,58% en 2017); Girona, con un 24,29% (35,20%); Lleida, con 24,18% (34,41%), y Tarragona, con el 22,68% del censo (35,11% en 2017).



TRES CAUSAS



El conseller ha asegurado que "es pronto para hacer un análisis profundo" de la participación, pero ha argumentado que este descenso de casi 12 puntos se debe a tres factores concretos.



El primero es el contexto de pandemia, aunque Solé ha defendido que estas cifras de participación son asimilables a la mayoría de elecciones celebradas durante la crisis derivada del Covid-19: "Estamos bajo la normalidad".



El conseller ha atribuido también el descenso de la participación a las franjas horarias recomendadas por el Ejecutivo, con "una densidad de voto inferior" en la primera franja destinada a colectivos vulnerables; y también al incremento del 350% del voto por correo, que se contabilizará una vez cierren los colegios electorales.



JUNTA ELECTORAL



Sobre las mesas electorales que se han constituido después de las 10.00 y la posibilidad de alargar una hora más la jornada electoral en estos casos, ha explicado que la Junta Electoral "está valorando esta casuística" para definir si se amplía o no el horario de votación.



Sin embargo, Solé ha asegurado que "no debería haber ningún problema" en Lleida, Tarragona y Girona, donde prevé que se mantenga el horario habitual, mientras que en Barcelona hay algunos casos concretos que terminará de valorar la Junta Electoral, aunque el conseller ha estimado que se mantendrá el horario cierre fijado a las 20.00.



Respecto a aquellas mesas que se han constituido con menos personas de las previstas, Solé ha precisado que la Junta Electoral Provincial tiene conocimiento de los casos y que igualmente ha avalado el inicio del proceso de votación.



INCIDENCIAS



Al ser preguntado por las incidencias durante el inicio de la jornada electoral, ha asegurado que han sido "las habituales en cualquier jornada" de este tipo, vinculadas a temas logísticos y organizativos que se han resulto sin problemas, en sus palabras.



Sobre las incidencias derivadas de la necesidad de incorporar suplentes, ha dicho que también se han resuelto con normalidad pero ha matizado que no tiene detalles de las suplencias e informarán más adelante cuando "todos colegios electorales hagan el vaciado" de la información.



Los municipios de Cubells (Lleida) y Canet d'Adri han registrado este domingo incidencias en las antenas de televisión con afectación también a la emisión de radio y a la telefonía móvil pero "en ningún caso a la jornada electoral", ha dicho Solé, que ha añadido que se está trabajando para solucionarlas.