La emotiva felicitación de cumpleaños de Sara Carbonero a su amiga incondicional, Isabel Jiménez

MADRID, 14 (CHANCE)



Isabel Jiménez es una de las grandes amigas de Sara Carbonero, de hecho en muchas ocasiones la ha etiquetado como 'su hermana' porque siempre ha estado en los momentos en los que la ha necesitado y su unión está por encima de todo y de todos. Hoy, la presentadora de Informativos cumple años y que mejor manera que celebrarlo que un book de fotografías y vídeos en los que podemos ver a las dos íntimas dándolo todo en la vida.



"Me va a matar... Pero ella es así, un torrente de alegría 24/7, una medicina con patas, una compañera incondicional y se merece todas las felicitaciones del mundo. Feliz cumpleaños, amiga" han sido las palabras de la mujer de Iker Casillas a su amiga del alma y lo cierto es que enseguida se ha llenado de comentarios la publicación porque son muchas los seguidores que envidian tener una amistad así.



Desde que ambas coincidieran en los Informativos de Telecinco no se han separado ni un solo momento, tanto es así que en los últimos días en los que Sara Carbonero ha estado ingresada en la Clínica Navarra por la operación a la que ha sido sometida, Isabel no ha dudado ni un solo momento en estar allí con ella. Y es que eso es la verdadera amistad, estar en lo buen, pero sobre todo en la malo.