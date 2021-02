La automoción alemana teme problemas de suministros por controles fronterizos

EFE/EPA/MARTIN DIVISEK/Archivo

Berlín, 14 feb (EFE).- La Asociación de la Industria Automovilística Alemana (VDA) alertó de los problemas de suministros que se derivarán de los controles implantados este domingo en las fronteras con República Checa y Austria e instó a simplificar los trámites para el transporte de mercancías.

"Parte de la cadena de producción en las plantas alemanas depende de que los suministros lleguen puntualmente de Austria y República Checa. Si no llegan a tiempo, por los test y otros protocolos, se verá afectada la producción", afirmó, en un comunicado, la presidenta del VDA, Hildegard Müller.

Desde esta organización se pide que se agilicen los trámites para los transportistas y que se les autorice a ingresar con un test rápido, en lugar de exigírseles una pcr negativa.

Alemania reforzó desde la medianoche pasada los controles fronterizos con los mencionados países vecinos, con el objetivo de contener la propagación de las nuevas variantes de la covid-19.

Con la entrada en vigor de esta medida solo pueden ingresar en el país a través de esas fronteras ciudadanos alemanes o con residencia fija en el país, trabajadores trasnacionales y personal sanitario, junto con los transportistas de mercancías.

Para ello deben presentar una PCR negativa -realizada hasta 48 antes de ingresar en el país-, entregar un formulario y quedar en cuarentena hasta someterse a un segundo test cinco días después .

Alemania decidió implantar estos controles ante la alta incidencia de contagios en esos países vecinos. El pasado miércoles, la canciller Angela Merkel y los poderes regionales prolongaron hasta el 7 de marzo el cierre de la vida pública -es decir, la restauración, el ocio, la cultura y el comercio no esencial- ante el temor a la propagación de las nuevas variantes.

La incidencia acumulada en siete días por 100.000 habitantes en Alemania se situó este domingo en 57,4 casos, lo que confirma el descenso continuado que viene observándose desde hace semanas. El máximo nivel se registró el 22 de diciembre, con 197,6 casos.

INTERIOR JUSTIFICA LOS CONTROLES

La implantación de controles fronterizos ha topado con críticas de los países afectados y el sector del transporte de mercancías, principalmente, que cuestionan la operatividad de las medidas. Son muchas las excepciones contempladas para poder ingresar en el país -se pueden alegar motivos familiares, de residencia o laborales-.

Sin embargo, la exigencia de la pcr reciente es un contratiempo para el transporte de mercancías y trabajadores trasnacionales.

El ministro del Interior, Horst Seehofer, justificó ayer estas medidas y aseguró que se observarán a rajatabla, independientemente de las críticas de los países vecinos o a escala europea. Aseguró, además, que la Comisión Europea (CE) ya había cometido demasiados "errores" en la vacunación.

VETO Y RESTRICCIONES A LOS VIAJES

Los controles en las fronteras siguen al veto vigente desde finales de enero a los ciudadanos de Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, Portugal, Irlanda, Lesoto y Suazilandia por la alta presencia en esos países de las mutaciones más agresivas del coronavirus.

También en este caso quedan excluidos los alemanes o residentes en el país, pasajeros en tránsito, personal sanitario, etc, además del transporte de mercancías.

Una semana antes se habían endurecido ya las condiciones de ingreso a viajeros de otras zonas calificadas como de alta incidencia, que deben presentar su PCR negativa reciente y quedan en cuarentena hasta presentar un segundo test, cinco días después de ingresar en el país.