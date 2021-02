Justin Turner no se va de los Dodgers y renueva su contrato por dos años y 34 millones de dólares

En la imagen un registro del veterano tercera base de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 13 feb (EFE).- El veterano tercera base Justin Turner no dejará a Los Angeles Dodgers después que los campeones de la Serie Mundial le han dado nuevo contrato por dos años y 34 millones de dólares, de acuerdo al anuncio que el pelotero hizo este sábado a través de la red de Twitter.

Mientras que varias fuentes periodísticas confirmaron que el acuerdo también incluye un tercer año que será opción del equipo.

Turner, de 36 años, se convirtió en agente libre cuando expiró su contrato de cuatro temporadas y 64 millones de dólares tras la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial, el pasado octubre.

Miembro de los Dodgers desde 2014, Turner es el jugador de posición más antiguo del equipo y el tercero de mayor permanencia en general, detrás del abridor estelar, el zurdo Clayton Kershaw (2008) y el cerrador curazoleño Kenley Jansen (2010).

Turner fue un jugador comodín durante la primera mitad de su carrera en las Grandes Ligas.

Los Mets de Nueva York no lo licitaron en diciembre del 2013, permaneció sin firmar durante los siguientes dos meses y luego acordó un contrato de ligas menores con los Dodgers.

A los 29 años, comenzó a establecerse entre los tercera base más productivos de las Grandes Ligas.

Turner bateó .297 / .378 / .508 de 2015 a 2019, acumulando 105 jonrones, 147 dobles y 21.9 victorias FanGraphs por encima del reemplazo en 645 juegos de temporada regular.

El veterano tercera base formó un equipo All-Star, terminó dentro del top 10 en la votación de Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional en dos ocasiones y marcó la pauta para la filosofía de bateo de los Dodgers como su pelotero más consistente.

En el camino, Turner contribuyó con varios momentos memorables de postemporada, más notablemente su jonrón de salida contra los Cachorros de Chicago en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2017.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, Turner ocupa el primer lugar en la historia de postemporada de los Dodgers en hits (79), jonrones (12), carreras (40) y carreras impulsadas (41).

Su mayor logro finalmente llegó la temporada pasada, cuando Turner, un fanático de los Dodgers de toda la vida que creció en Lakewood, California, e identifica el famoso jonrón emergente de Kirk Gibson en la Serie Mundial de 1988 como su primer recuerdo de béisbol, ayudó a liderar la franquicia a su primer campeonato en más de 30 años.

Turner registró un OPS de 1.066 en seis partidos de la Serie Mundial contra los Rays de Tampa Bay, pero lo más destacado de su carrera se empañó después de que las Grandes Ligas informaron a los Dodgers en las últimas etapas de un eventual factor decisivo que Turner había dado positivo por COVID-19.

Como representante de jugadores de los Dodgers, Turner fue retirado al comenzar la octava entrada y no estaba en el campo para celebrar el out final.

Pero rompió el protocolo y volvió a entrar al campo para tomar fotografías con el trofeo de la Serie Mundial y fue visto alrededor de sus compañeros de equipo sin máscara, lo que provocó la ira de los directivos de las Grandes Ligas y las críticas en todo el país. Sin embargo, las Grandes Ligas, al final, decidió no sancionarlo.