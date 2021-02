Grecia.- El Gobierno griego niega que esté empujando migrantes de vuelta al Mediterráneo

ATENAS, 14 (DPA/EP)



El ministro de Migración de Grecia, Notis Mitarakis, ha negado categóricamente que su país esté empujando a los migrantes de vuelta al Mediterráneo y achacó los rumores a un bulo propagado por las autoridades turcas.



"Todo es parte de una estrategia más amplia de noticias falsas que Turquía está promoviendo junto a organizaciones no gubernamentales y redes de traficantes de personas", ha asegurado Mitarakis en una entrevista con el periódico griego 'To Vima'.



El servicio de Guardacostas griego, según Mitarakis, actúa "dentro del marco del derecho Internacional y de los valores europeos", en unas declaraciones realizadas después de que varias organizaciones de ayuda acusaran a las autoridades griegas de empujar de vuelta a Turquía a las barcas de migrantes que se aproximaban a sus costas.



Grupos como Oxfam y la organización WeMove Europe presentaron en septiembre una demanda legal ante la Comisión Europea para que investigue el trato que Grecia dispensa a los migrantes y refugiados por considerar que está incumpliendo la normativa comunitaria en materia de asilo.



En su demanda legal, las ONG argumentaban que el Gobierno de Grecia no ha investigado ni ha abordado las "acusaciones bien documentadas" sobre violaciones de derechos, incluidas las "continuas devoluciones violentas" de personas solicitantes de asilo hacia Turquía y "la flagrante desconsideración de las salvaguardas de asilo".



El papel de la policía fronteriza de la UE, la Frontex, también ha sido criticado. Las ONG también han denunciado al cuerpo por estar al tanto de estas maniobras y permitir su uso.