Fútbol/Premier.- (Crónica) Un golazo de Bruno Fernandes no impide el paso atrás del United

MADRID, 14



El Manchester United no pudo (1-1) este domingo con el West Bromwich Albion en la jornada 24 de la Premier, un paso atrás en su persecución al liderato del City, mientras que el Arsenal superó (4-2) al Leeds y el Everton cayó (0-2) ante el Fulham.



Los de Ole Gunnar Solskjaer tuvieron de nuevo al portugués como salvador y mejor hombre, pero esta vez no fue suficiente para sacar los tres puntos. Su golazo de volea con la zurda al borde del descanso supuso solo el empate (1-1) que no se movió.



El West Bromwich se había adelantado a los dos minutos por medio de Mbaye Diagne y, pese al gol psicológico de los 'red devils', lograron mantener el punto que no les evita seguir hundidos en puestos de descenso. En cambio, para el United supone verse a siete puntos del líder City, con un partido más.



Otro equipo en zona de descenso como el Fulham sorprendió al Everton, con el doblete de Josh Maja en la segunda parte, un duro traspiés para los de Carlo Ancelotti, tras su exigente victoria en FA Cup ante el Tottenham, cuando querían dormir en zona europea.



Además, tres goles de Aubameyang sirvieron al Arsenal para salir de otra mala racha de tres jornadas sin ganar, a costa de un Leeds que de nuevo no supo rendir ante equipos de mayor cartel. El español Héctor Bellerín contribuyó a la goleada que maquilló el Leeds en la segunda parte sin evitar la derrota, con ambos en mitad de tabla.



En otro partido en zona de nadie, el Wolverhampton cogió aire en su mala dinámica con el triunfo (1-2) sobre el Southampton, que sigue inmerso en esos malos números con seis derrotas seguidas.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 24.



-Sábado.



Leicester - Liverpool 3-1.



Crystal Palace - Burnley 0-3.



Manchester City - Tottenham 3-0.



Brighton - Aston Villa 0-0.



-Domingo.



Southampton - Wolverhampton 1-2.



West Bromwich Albion - Manchester United 1-1.



Arsenal - Leeds United 4-2.



Everton - Fulham 0-2.



-Lunes.



West Ham - Sheffield United.



Chelsea - Newcastle.