Fútbol.- Zidane: "La mejoría es evidente porque creemos en lo que hacemos"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, explicó que su equipo va a seguir creyendo en lo que hace hasta el final de temporada, en una pelea que llevan en desventaja en LaLiga Santander, después del triunfo (2-0) sobre el Valencia, donde lamentó de nuevo el contratiempo de las lesiones.



"No lo entiendo, es verdad que son muchas lesiones. Estoy preocupado porque cuando pierdes un jugador te molesta. Lo siento por Carvajal, es un jugador importante, espero que sea poco. No lo puedo explicar todas estas lesiones", apuntó en rueda de prensa, sobre la lesión del madrileño.



El preparador de los blancos no quiso entrar en una posible modificación de la competición, con menos jornadas o equipos. "No voy a entrar en eso, es una victoria para nosotros importante, ya bastante lío tenemos nosotros. El calendario es el que es, no tuvimos una pretemporada normal, hay muchas lesiones, espero recuperar a mis jugadores que es lo más importante", afirmó.



"Nosotros vamos a seguir con lo que estamos haciendo, estamos en una buena racha, vamos a creer en nosotros, es lo que hacen los jugadores. Hoy ha sido un buen partido, lo interpretamos bien. Todos defendieron muy bien y a la hora de crear y tener el balón hicimos mucho daño sobre todo en la primera parte y muy buenas jugadas", añadió.



Por último, Zidane, que elogió la capacidad ofensiva de Mendy, dejó claro que su equipo está en línea ascendente. "La mejoría es evidente porque creemos en lo que hacemos, dentro de una temporada que a veces tienes dificultades y hay que superarlas, queda mucho y vamos a ver", terminó.