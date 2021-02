El Real Madrid sigue a la expectativa

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema (d) celebra con sus compañeros su gol marcado ante el Valencia durante el partido de la jornada 23 de Liga que disputaron en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid. EFE/ J.J. Guillén

Madrid, 14 feb (EFE).- El francés Karim Benzema, el alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric se unieron para guiar al Real Madrid a una de sus actuaciones más solventes de los últimos tiempos y mantenerlo a la expectativa de lo que pueda suceder, aunque notablemente lejos del Atlético de Madrid, líder intratable de LaLiga Santander.

La victoria ante el Valencia, tercera consecutiva, deja al conjunto del francés Zinedine Zidane segundo a cinco puntos del cuadro del argentino Diego Pablo Simeone, que tiene dos encuentros pendientes, y con tres de ventaja sobre el Barcelona y cuatro respecto al Sevilla, si bien el bloque del neerlandés Ronald Koeman y el de Julen Lopetegui han jugado un partido menos.

El triunfo en el Alfredo di Stéfano era la respuesta imprescindible a las victorias el sábado de Atlético, Barcelona y Sevilla. Y el juego, al menos en la primera mitad, también acompañó bajo la batuta en la medular de Kroos y Modric.

El Valencia, que goleó al Real Madrid en Mestalla por 4-1 con tres penaltis transformados por Carlos Soler, no fue en esta ocasión un rival de enjundia para la escuadra de Zidane, que liquidó el encuentro en la primera parte. Tan solo inquietó al meta belga Thibaut Courtois con un disparo del uruguayo Maxi Gómez. Muy poco bagaje como para salir airoso de Valdebebas.

Benzema, que dio el susto prácticamente en el primer minuto al recibir un pisotón del luso Thierry Correia al caer en un salto, se inventó un magnífico tanto con un disparo junto al poste para encarrilar el triunfo. La inspiración en el juego de Modric y otro un disparo 'marca de la casa' de Kroos antes del descanso sellaron el 2-0 a la postre definitivo porque a instancias del VAR fue anulado un tanto del francés Ferland Mendy.

Lo peor para el equipo de Zidane fue una vez más una lesión, de nuevo de Dani Carvajal. Reaparecía el madrileño, que en una jugada de ataque notó una nueva molestia muscular y decidió poner fin a su vuelta a los terrenos de juego tras 25 minutos. Retornó Lucas Vázquez para reemplazar al lateral, que vuelve a engrosar la enfermería junto a Álvaro Odriozola, Sergio Ramos, los brasileños Militao, Marcelo y Rodrygo, el uruguayo Fede Valverde y el belga Eden Hazard. Su contratiempo es un nuevo golpe en un momento clave de la campaña en la que aparece en el horizonte la 'Champions' con el Atalanta y encuentros clave para la lucha por la liga.

Con los cuatro primeros destacados la lucha se recrudece por los puestos de Liga Europa. La Real Sociedad, que ganó en Getafe (0-1), toma la iniciativa ante la derrota del Villarreal contra el Betis (1-2), que se acerca a tres puntos del equipo de Unai Emery.

El conjunto vasco fue superior en todo momento. Parece haber reencontrado el rumbo, todo lo contrario que el equipo madrileño, que encajó su tercera derrota seguida y lleva cinco partidos sin ganar.

Un remate al larguero de Mikel Oyarzábal remachado a puerta vacía por el sueco Alexander Isak a la media hora rubricó el control de los hombres de Imanol Alguacil, que apenas dieron opciones a un inofensivo rival, cuyo técnico, José Bordalás, fue expulsado por segunda vez en tres partidos.

Arrebata así la quinta plaza al Villarreal, que perdió su primer partido como local esta temporada ante el Betis del chileno Manuel Pellegrini, un entrenador muy apreciado en La Cerámica por su paso por el 'submarino amarillo' durante un lustro.

La calidad del francés Nabil Fekir, en el último minuto del primer tiempo, y un remate de cabeza del brasileño Emerson Royal, en los inicios del segundo periodo, liquidaron al conjunto castellonense y relanzaron a un Betis que, salvo la derrota contra el Barcelona la pasada jornada, está claramente al alza, tanto que tiene al Villarreal, es decir, los puestos europeos, a tan solo tres puntos.

Aunque un penalti decretado por el colegiado por mano del propio Emerson, tras revisarlo en el video, permitió a Gerard Moreno acortar distancias, el intento de reacción del Villarreal quedó en tan solo eso, aunque en la última jugada el colegiado no concedió un gol por haber decretado justo antes una falta a su favor.

Osasuna aprovechó la resaca copera del Levante para vencer en el Ciutat de Valencia (0-1) y sumar su segundo triunfo consecutivo -tercero en los cuatro últimos partidos- que le catapulta y le aleja de la zona de descenso.

No perdía el equipo de Paco López en casa desde la quinta jornada ante el Real Madrid y no ganaba fuera el de Jagoba Arrasate -en Cádiz- en la primera. Una diana del croata Ante Budimir nada más saltar al campo y poco después una parada de Sergio Herrera en un penalti lanzado por José Luis Morales -dedicada a Yago, un chico que falleció hace unos días-, acabaron con ambas rachas.

Osasuna cree con más fuerza que nunca en la salvación y frena en seco al Levante tras diez partidos invicto entre las competiciones de Liga y Copa.

José Antonio Pascual