El Manchester United se enreda ante el West Bromwich

EFE/EPA/Michael Steele

Redacción deportes 14 feb (EFE).- El Manchester United fue incapaz de salir con los tres puntos del estadio The Hawthorns, escenario del penúltimo de la tabla, el West Bromwich, y obtuvo un empate insuficiente (1-1) que allana aún más el camino del líder, el Manchester City.

La igualada devuelve al conjunto de Ole Gunnar Solskjaer al segundo puesto, por delante del Leicester. Pero su distancia respecto al conjunto de Pep Guardiola, que además tiene un partido menos, se dispara a los siete puntos.

El United, que el jueves se enfrentará a la Real Sociedad en los dieciseisavos de la Liga Europa se estrelló ante el equipo de Sam Allardyce, que lleva seis encuentros sin ganar y que tomó ventaja a los dos minutos con el gol de cabeza del senegalés Mbaye Diagne a pase de Conor Gallagher.

El Manchester United empató al borde del descanso por medio del portugués Bruno Fernandes que ejecutó una volea dentro del área tras recibir un balón de Luke Shaw.

Solskjaer buscó el triunfo.Dio entrada primero a Mason Greenwood por Anthony Martial. Y a diez del cierre, Donny Van de Beek ocupó el puesto de Fred.

No tuvo efecto. El West Bromwich, acorralado, mantuvo el tipo y puso cerco a la meta de Sam Johnstone, que ya no encajó más goles.

El Manchester United recuperó el segundo lugar gracias a la diferencia de goles respecto al Leicester, tercero. Pero queda a siete del liderato del Manchester City.