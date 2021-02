El estadounidense Jordan Spieth mantiene el liderato del torneo AT&T Pebble Beach Pro-Am

El golfista estadounidense Jordan Spieth fue registrado este sábado, durante la tercera ronda del torneo AT&T Pebble Beach Pro-Am, en Pebble Beach (California, EE.UU.). EFE/Michael Fiala

Pebble Beach (California, EE.UU.), 13 feb (EFE).- El estadounidense Jordan Spieth siguió este sábado al frente de la clasificación del torneo AT&T Pebble Beach Pro-Am, del PGA Tour, al entregar tarjeta firmada de 71 golpes (-1) tras finalizar la tercera ronda y sumar 203 (-13), dos impactos de ventaja sobre un grupo de cinco jugadores que compartieron el segundo lugar.

Se trata de sus compatriotas Daniel Berger, Patrick Cantlay, Nate Lashley y Tom Hoge, junto al escocés Russell Knox, todos ellos con 205 golpes (-11).

Un swing puso a Spieth más cerca que nunca de concluir una larga y desconcertante caída, y le sirvió como recordatorio de que todavía le queda un largo camino por recorrer en el AT&T Pebble Beach Pro-Am.

Dos tiros atrás con tres hoyos por jugar, Spieth embocó con un hierro 8 desde 160 yardas (146 metros) para un eagle en el 16, el comienzo de un sorprendente cambio que le permitió seguir al frente de la clasificación cuando mañana, domingo, se decida el título.

Berger ayudó al pasar de una parte de la ventaja a 2 tiros atrás cuando su golpe de salida en el par 5 del 18 estaba fuera de límites por meras pulgadas y condujo a un doble bogey.

El momento era ideal para Spieth, quien no ha obtenido una victoria importante en sus últimos 79 eventos, desde que ganó el Abierto Británico de 2017 en Royal Birkdale.

Lideró por 2 tiros en la mitad del recorrido solo para fallar el green y hacer un bogey en el 10 y 12, y luego saltó de un wedge difícil a un pin trasero en el par 5 del 14 que giró del green para otro bogey.

Estos momentos solían ocurrir cuando Spieth ganaba todo el tiempo. Era la segunda vez esta semana que embocó desde la calle, y ahora está a punto de ganar de nuevo.

Spieth estaba en 203 con 13 bajo par con muchos contendientes justo detrás.

Berger llamó a un árbitro para una medición lineal de su bola el día 18, contra los setos pero dentro de los discos blancos que marcan fuera de límites. Todavía tenía un 72 (par) y estaba 2 tiros por detrás.

Cantlay, cuya tercera ronda comenzó con tanta promesa cuando conectó 8 pies (dos metros y medio) para el águila, hizo birdie en el 18 para un 70 (-2) y se unió a Berger 2 tiros fuera del liderato. Hoge (68, -4)) y Russell Knox (69, -3) también estuvieron 2 tiros por detrás.

Esta es la segunda semana consecutiva en que Spieth ha tenido al menos una parte del liderazgo. En la anterior, en el Abierto de Phoenix no pudo hacer ningún putt y cerró con un 72 para terminar 2 tiros detrás.

Spieth espera que haya nervios, como siempre, en la jornada decisiva del domingo, pero está igualmente entusiasmado con el proceso que ha tenido de nuevo sin importar cual pueda ser el puesto final.

El único representante latinoamericano que superó el corte, el venezolano Jhonattan Vegas, no tuvo su mejor desempeño al firmar tarjeta de 74 golpes (+2) para sumar 217 (+1) y compartir el puesto 59 con otros tres golfistas.