Djokovic resiste el dolor y vence a Raonic en octavos de Australia

Novak Djokovic, número uno mundial y defensor del título, soportó el dolor abdominal que estuvo cerca de hacerle abandonar en tercera ronda y pudo derrotar a Milos Raonic (17º) por 7-6 (7/4), 4-6, 6-1 y 6-4, este domingo en octavos de final del Abierto de Australia.

El serbio, que estaba en duda para el partido y que este domingo siguió teniendo visiblemente dolor sobre la pista, se enfrentará el martes en cuartos de final al alemán Alexander Zverev, séptimo del ránking ATP y que derrotó al serbio Dusan Lajovic (27º) por 6-4, 7-6 (7/5) y 6-3.

Djokovic admitió que su preparación para el partido de este domingo estuvo muy marcada por su lesión.

"No me he preparado de verdad para este partido. Utilicé cada hora para intentar recuperarme, para estar en condiciones de jugar", explicó el jugador de Belgrado.

"En cualquier otro torneo que no fuera del Grand Slam me hubiera declarado baja. Aquí quiero esforzarme al máximo para recuperarme y tratar de saltar a la pista. Hoy, antes del final del calentamiento, tres horas antes de entrar en la pista, todavía no sabía si iba a jugar o no", añadió el hombre que aspira a un noveno título en el Abierto de Australia.

Djokovic empezó ya a pensar en el duelo ante Zverev y reveló que el alemán también tiene problemas físicos.

"Tenemos un poco la misma lesión, solo que en su caso es en el otro lado. Ayer (sábado) bromeábamos, nos decíamos que si teníamos que enfrentarnos en cuartos jugaríamos sin saques", afirmó Djokovic.

En el partido ante Raonic, Djokovic dio por momentos muestras de vulnerabilidad, ante un adversario que nunca le había ganado en once enfrentamientos.

El canadiense ganó el segundo set y las alarmas se dispararon para Djokovic, que respondió con autoridad, dejando claro que no iba a dejar escapar este partido.

A sus 33 años, Djokovic ganó su partido número 300 del Grand Slam. Solo le supera un hombre, Roger Federer, que ganó 362.

En el Abierto de Australia es la duodécima ocasión que 'Nole' alcanza la ronda de cuartos de final.

ig/dr