Cuba/Colombia.-Cuba reprocha a Colombia la filtración a la prensa de un informe de un posible atentado del ELN en Bogotá

01/01/1970 Bandera de Cuba



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno cubano ha manifestado su "sorpresa" por la inmediata filtración a la prensa colombiana de un informe sobre un posible atentado de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que iba a ser perpetrado en cuestión de días en Bogotá.



La información fue recibida por la Embajada de Cuba en Colombia y trasladada tanto a la delegación de paz del ELN presente en La Habana, que afirmó que no estaban al tanto de la misma, como al Gobierno colombiano ante "un posible hecho que pudiera poner en riesgo la vida de inocentes", ha explicado el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano en un comunicado.



El embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, solicitó el sábado 6 de febrero una entrevista con la canciller colombiana, Claudia Blum, "o un funcionario designado para trasladar una información sensible y urgente sobre un posible ataque en Colombia".



La reunión no se produjo hasta el lunes 8 de febrero por la tarde. "Observamos entonces con sorpresa que un asunto de seguridad, de la mayor sensibilidad, tratado con la mayor discreción y urgencia por parte de nuestro país, fuera entregado inmediatamente en manos a los medios de comunicación. Veinticinco minutos después de presentado el Memorando por Cuba, ya la prensa de Colombia utilizaba la información y publicaba una copia del propio documento", ha explicado La Habana.



Ese mismo día, el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno colombiano, Miguel Ceballos, "utilizó esta información sensible, sobre un tema de seguridad como pretexto para atacar a Cuba bajo supuestos mendaces, con la hostilidad y el enfoque habituales que sólo tienden a alimentar las diferencias entre ambos gobiernos y a dañar la participación de actores internacionales en el proceso de paz", denuncia el comunicado cubano.



EXTRADICIÓN DE LÍDERES DEL ELN



Además, Cuba se ha referido a la "exigencia" del Gobierno colombiano para que extradite a los miembros de la delegación de paz del ELN que permanecen en La Habana y ha advertido de que "Cuba cumplirá rigurosamente su obligación, como Garante y Sede del Diálogo de Paz, la garantía del retorno seguro de la Delegación de Paz del ELN, establecida en el Protocolo de Ruptura de esa negociación, acordado y suscrito entre el Estado colombiano y el ELN, junto a seis Estados, el 5 de abril de 2016".



"Como conoce el Gobierno de Colombia, esta postura cuenta con el más amplio respaldo de la comunidad internacional, que ha hecho gestiones directas con el gobierno colombiano en defensa de su aplicación. El emplazamiento constante a que Cuba viole los acuerdos suscritos es contrario al Derecho Internacional", recuerda La Habana.



Además, Cuba ha manifestado su "preocupación" por los "incumplimientos e intentos unilaterales de modificación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, así como por el creciente número de asesinatos y masacres de exmiembros de la guerrilla, líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia".



"Cuba ha sido paciente y prudente. Esperamos que, en algún momento, prime la voluntad de paz, el interés legítimo y la libre determinación del pueblo colombiano, la cordura y la sensatez", concluye el comunicado cubano.