Comienzan las elecciones regionales en Cataluña con pocas incidencias

Una mujer vota en el colegio electoral situado en el Mercat del Ninot en Barcelona este domingo cuando se celebran las elecciones regionales. EFE/Toni Albir

Barcelona (España), 14 feb (EFE).- Los ciudadanos catalanes comenzaron a votar a las 9.00 (8.00 GMT) con escasas incidencias en los comicios autonñomicos, después de que en muchas mesas electorales algunos de sus miembros alegaran para no estar presentes, debido a la pandemia.

En total, más de 33.000 personas, e 38 % de los miembros elegidos presentaron alegaciones para no formar parte de las mesas, la mayoría personas mayores de 65 años que resultaron designadas y sustituidas por los suplentes.

En España, los miembros de las mesas electorales son elegidos por sorteo y es una obligación asistir, a no ser que presenten alegaciones y sean aceptadas por la junta electoral.

Este domingo están llamados a la urnas 5,5 millones de catalanes, en medio de importantes medidas de seguridad para evitar contagios por coronavirus.

Según la información del Gobierno catalán, cinco minutos antes las 9 de la mañana ya se habían reportado a la Junta Electoral la constitución de casi el 70 % de las mesas.

En esta ocasión, y para garantizar el derecho al voto en tiempos de pandemia, se amplió el número de colegios electorales en toda la región, pero sobre todo en la capital, Barcelona, donde a los tradicionales centros educativos se han sumado otros espacios, incluidos diez mercados municipales y 23 pabellones deportivos.

Además, recomiendan que los mayores y los más vulnerables vayan a votar en las tres primeras horas y las personas contagiadas y en cuarentena lo hagan en la última y entonces se reforzarán la protección de los miembros de las mesas.

Asimismo, los locales electorales dispondrán de personal que controle el acceso ordenado de los votantes, garantice el uso de la mascarilla y vele por la higiene de manos de los electores.

En todos los colegios electorales se mantienen las medidas de un metro y medio de distancia entre votantes y entre los miembros de las mesas, las cuales estarán separadas entre sí por dos metros, y limpieza continuada para desinfectar los locales.

En estos comicios se elegirán los 135 diputados del Parlamento catalán del que saldrá el próximo presidente del Gobierno regional. EFE

