Colombia.- Dos indígenas muertos por ataques de jaguar en Colombia

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Dos indígenas u'wa han fallecido en los últimos días víctimas de ataques de un jaguar en la zona rural de Cubará, en el departamento colombiano de Boyacá, según han alertado las autoridades. Los 7.000 miembros de la tribu u'wa están ahora en alerta.



La primera víctima fue un joven de 18 años atacado a finales de enero y la segunda, una niña de seis años fallecida el pasado fin de semana.



La alcaldesa de Cubará, Aura Tegria Cristancho, ha destacado que estos ataques tienen en alerta no sólo a los indígenas, sino también a la localidad de Cubará, situada a unas cuatro horas del lugar de los ataques.



"Hace más de 40 años no ocurría algo así. Este sábado registramos un ataque contra una novilla de 150 kilos a la que se le comió la mitad de su cuerpo, nada más a menos de dos horas del casco urbano. Eso quiere decir que puede acercarse", ha afirmado en declaraciones recogidas por el diario colombiano 'El Tiempo'.



Expertos de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia) han visitado la zona y han instalado cámaras trampa para conocer más sobre las características de este felino. Por ahora, lo poco que se conoce es que se trata de una hembra y, al parecer por el rastro de sus huellas, de gran tamaño.



"Se encontraron huellas y algunos rastros que indican que se trata de un jaguar. Como los cuerpos no se han podido encontrar, lo que explican los expertos es que estaría alimentando a su cría", ha apuntado una portavoz de Corporinoquia, Tegria Cristancho.