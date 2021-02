Birmania.- Nueva jornada de movilizaciones masivas contra el golpe de Estado en Birmania

BANGKOK, 14 (DPA/EP)



Decenas de miles de personas han tomado de nuevo este domingo las calles de las principales ciudades de Birmania para protestar contra el golpe de Estado del pasado 1 de febrero por el que se anularon las elecciones de noviembre.



En este noveno día de movilizaciones masivas se ha elegido de nuevo la Embajada estadounidense en Rangún --por segundo día consecutivo-- para respaldar una respuesta dura por parte de Washington, que ha amenazado con sanciones.



También este domingo se han podido ver carros de combate entrando en la ciudad, la más poblada del país, según ha relatado un testigo de la agencia de noticias DPA que ha advertido de que "la gente se teme lo peor".



Las imágenes de los carros de combate han circulado por redes sociales y el periódico 'The Irrawaddy' ha informado de cortes en el servicio de internet propiciados por la junta militar. No sería la primera vez en la historia reciente del país que los militares reprimen brutalmente la disidencia.



El portal Eleven Myanmar también ha recogido las movilizaciones en ciudades como Mawlamyaing, Muse, Magway, Taunggi y Mandalay y la agencia de noticias Myanmar Now ha dado cuenta de protestas en la capital, Naipidó, donde los funcionarios han salido a las calles en plena campaña de desobediencia civil. En este contexto se han difundido imágenes de policías uniéndose a los manifestantes.



El general Min Aung Hlaing, cara visible del golpe de Estado, ha prometido impulsar una "democracia auténtica y disciplinada", organizar unas elecciones y entregar el poder al partido que las gane, aunque no ha dado plazos concretos mientras personalidades políticas como la Nobel de la Paz y líder 'de facto' del país hasta la asonada, Aung San Suu Kyi, siguen detenidas. Además se han implantado una serie de reformas legales represivas.