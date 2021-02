Ben Ainslie: "No podemos estar contentos; podemos navegar mucho mejor"

EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- El campeón olímpico británico y patrón del 'INEOS Team UK', Sir Ben Ainslie mostró su decepción al cierre de la jornada con un 0-4 en contra en la Final de la Copa Prada y reconoció que "ha sido un día duro" pero que pueden "navegar mucho mejor".

"Les hemos regalado dos regatas porque cometimos errores en la línea de salida. Ellos navegaron muy bien y no nos dieron realmente la oportunidad de poder superarles. A este nivel no puedes permitirte cometer ningún error y cometemos demasiados. Así que tenemos que reagruparnos y estar prepararnos para la próxima jornada", admitió.

El navegante italiano Francesco Bruni, co-patrón del AC75 'Luna Rossa' comentó que, "los británicos no son fáciles de vencer; incluso con el mal inicio que han tenido hoy, estaban muy cerca y no se daban por vencidos".

"En estas situaciones debes tomar decisiones muy difíciles, pero si deseas presionar al rival debes tener potencia en los 'grinders. con 17 viradas hoy el esfuerzo es impresionante, pero no hay otra forma si quieres vencer a un rival de la talla del 'INEOS'", explicó.

"Hemos logrado cuatro puntos seguidos y ahora tenemos que usar los días que tengamos hasta la tercera jornada para seguir mejorando. Podemos sentir a los aficionados italianos animándonos y el poyo que recibimos es increíble. La gente piensa que Italia es solo fútbol, pero la vela está teniendo un gran seguimiento en este momento", opinó.