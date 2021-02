Arrancan en México los festejos del bicentenario con el "perdón" al horizonte

Fotografía cedida por la presidencia de México, del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (i), acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller (d), mientras caminan después de montar una guardia hoy, en el municipio de Cuilápam de Guerrero, en el estado de Oaxaca (México). EFE/ Presidencia De México SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 14 feb (EFE).- Con el aniversario de la muerte del héroe independentista Vicente Guerrero, México dio este domingo el pistoletazo de salida a una maratón de conmemoraciones por los 200 años de la independencia y los 500 años de la conquista, en las que se pedirá "perdón" a las comunidades indígenas.

"Deseamos exaltar la dignidad que han tenido siempre los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos y no olvidar el sufrimiento de estos pueblos oprimidos y humillados desde la llegada de los españoles hasta nuestros días", expresó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en un evento celebrado en el sureño estado de Oaxaca.

Acompañado de Martin Luther King III, hijo del líder civil afroamericano, López Obrador conmemoró los 190 años del fusilamiento en Culiapám (Oaxaca) de Vicente Guerrero (1782-1831), insurgente afromexicano, artífice de la independencia y expresidente del país.

Así se dio inicio a un año de eventos en los que "no solo se recordará la gesta histórica de quienes nos dieron patria" sino también "la importancia de la lucha por la justicia, la igualdad, la libertad, la democracia y la defensa de nuestra soberanía", dijo el mandatario.

QUINCE EVENTOS A LO LARGO DEL AÑO

El presidente López Obrador, muy dado a las referencias históricas y a citar a próceres de la patria, ha convocado a 15 eventos en 2021 para conmemorar los 200 años de la independencia (1821), los 500 de la conquista de Hernán Cortés (1521) y los 700 de la fundación de Tenochtitlan (1321), actual Ciudad de México.

El mandatario busca dar máxima trascendencia a esta maratón, por eso ha invitado a personalidades extranjeras como el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que visitará México el próximo 24 de febrero, cuando se cumplen 200 años del Plan de Iguala, que declaraba la independencia de España.

Durante este año se honrarán héroes independentistas, se conmemorarán gestas de la civilización mexica y maya, e incluso se recordará al libertador venezolano Simón Bolívar para dotar los festejos de una perspectiva latinoamericana.

Para el historiador Alfredo Ávila, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el catálogo de eventos refleja que el presidente tiene un relato histórico propio de la década de los 50, basado en "un discurso unificador" y "centralista" de la identidad mexicana.

Por ello, los festejos sitúan el origen de México en la capital mexica de Tenochtitlan -cuya fecha de fundación es incierta- en lugar de destacar otras civilizaciones mesoamericanas, dijo a Efe.

No es casual que López Obrador enviara el año pasado a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a Viena para recuperar sin éxito el penacho que supuestamente usaba el gobernante mexica Moctezuma, expuesto en un museo de la capital austríaca.

"El presidente tiene una visión sumamente tradicional de la historia mexicana, basada en una pugna entre buenos, patriotas y liberales contra los malos, conservadores y colonizadores extranjeros", opinó Ávila, quien cree que López Obrador usa este relato del pasado como "un discurso político actual".

Y es que López Obrador ha bautizado su obra de Gobierno como la Cuarta Transformación de México, heredera de la independencia, las reformas liberales y la Revolución de 1910.

ESPAÑA Y LAS DISCULPAS POR LA CONQUISTA

De los festejos de este año se habla desde marzo de 2019, cuando López Obrador envió una carta al rey de España Felipe VI y al papa Francisco para que pidieran "perdón" por las "violaciones" a los derechos de los indígenas cometidas durante la conquista del actual México.

La petición causó malestar en el Gobierno español pero López Obrador mantiene todavía su postura de que tanto España, como la Iglesia y el mismo Estado mexicano deben disculparse por el maltrato a los pueblos originarios.

Este mismo domingo reiteró que el Estado mexicano les ofrecerá sus "más sinceras disculpas por el despojo de tierras y el racismo que han padecido desde la invasión española".

Por ahora, el Gobierno tiene previsto recordar el 3 de mayo la insurrección maya en la Guerra de castas de 1847 y una ceremonia el 28 de septiembre para pedir perdón al pueblo yaqui del norteño estado de Sonora, que ha sobrevivido a intentos de exterminio.

También se pedirá disculpas el 17 de mayo a la comunidad china de México, que fue masacrada en la norteña ciudad de Torreón durante la Revolución mexicana de 1910.

El historiador de la UNAM coincidió en que "la conquista fue bárbara y tremendamente violenta", si bien puntualizó que muchos pueblos originarios se sumaron a los españoles para vencer a los mexicas.

"Sería más útil asumir que nuestros ancestros fueron capaces de hacer cosas horribles y reflexionar acerca de las cosas horribles que se siguen haciendo en México en la actualidad", opinó Ávila sobre las disculpas.

De visita a México el pasado noviembre, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, confirmó que España participará en la conmemoración del bicentenario de México pero descartó pedir disculpas por la conquista.