AMP.- Turquía/Irak.- El Ejército turco acusa al PKK de ejecutar a trece ciudadanos en una cueva del norte de Irak

El Ejército de Turquía ha denunciado este domingo que el grupo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al que considera como organización terrorista y contra el que libra un conflicto armado, ha ejecutado a trece ciudadanos turcos en un campamento en el norte de Irak. El PKK, por su parte, asegura que eran soldados y policías prisioneros y denuncia tres días de bombardeos antes del asalto.



El ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, informó en un comunicado de que los 13 turcos, cuyos cuerpos fueron descubiertos en una cueva de las montañas que dominan la región, habían sido secuestrados en un incidente que no se hizo público debido a su naturaleza sensible.



"Ojalá hubiéramos podido sacar a nuestros ciudadanos de allí de manera segura", lamentó Hakar en declaraciones recogidas por el diario 'Daily Sabah'. Doce de los trece fallecidos presentaban disparos en la cabeza, mientras que el último tenía un balazo en el hombro "y posteriormente fue hecho mártir", añadió, sin dar más detalles.



Sin embargo, sí comunicó que dos miembros del PKK detenidos por las fuerzas turcas explicaron que los trece habían sido ejecutados poco antes del inicio de una operación militar de Turquía en la región.



Esta operación, según el Ejército turco, se ha saldado con la muerte de 48 integrantes de este grupo, tres de ellos altos cargos de la organización. "Durante la operación se destruyeron depósitos de municiones y se asestó un duro golpe a la presencia de la organización terrorista en la región", declaró Akar.



El PKK ha reaccionado a estas informaciones y ha matizado que los trece fallecidos eran militares y policías turcos retenidos por la guerrilla y ha denunciado que la operación no pretendía liberar a los uniformados.



"Cualquiera con mínimos conocimientos militares sabe que nadie puede sobrevivir a este ataque tan salvaje. El ataque no buscaba liberara a los prisioneros de guerra, sino destruirlos. La única persona responsable de la muerte de estas personas es (el ministro de Defensa turco) Hulusi Akar", ha indicado el brazo armado del partido en un comunicado.



"Sabían que había prisioneros allí, pero el campamento fue intensamente bombardeado por aviones de combate. El bomardeo duró tres días. Los duros combates dentro y fuera del campamento tuvieron como consecuencia la muerte de algunos de los miembros de las fuerzas turcas, soldados y policías que habíamos capturado", ha añadido.



Decenas de miles de personas han muerto en el conflicto de décadas entre el PKK y Turquía. Después del colapso de un proceso de paz en 2015, que puso fin a un alto el fuego de dos años, el Gobierno aseguró que no volvería a dialogar con el grupo.



Desde entonces, Turquía ha atacado regularmente al PKK en el sureste del país, predominantemente kurdo, y ha atacado las posiciones del grupo en el norte de Irak.