América de Cali derrota por 1-2 al Boyacá Chicó en la liga colombiana

Con su triunfo 1-2 sobre el Chicó, los "Diablos Rojos" subieron al puesto 13 y ya tienen cuatro puntos, mientras que el "Ajedrezado" es último con una unidad. En la imagen el registro de otra de las celebraciones del América de Colombia. EFE/Gabriel Aponte/Archivo

Bogotá, 13 feb (EFE).- El América de Cali, campeón vigente de la liga colombiana de fútbol, derrotó 1-2 al Boyacá Chicó en la sexta jornada del Torneo Apertura y consiguió su primer triunfo en 2021 tras un arranque difícil de año en el que no se le estaban dando bien los resultados.

Los "Diablos Rojos", dirigidos por el argentino Juan Cruz Real, tuvieron como principal figura al portero venezolano Joel Graterol, que evitó el empate de los rivales con sus atajadas.

Los campeones se fueron adelante con un tanto de Duván Vergara en el minuto 16 al aprovechar una asistencia del extremo Santiago Moreno, una de las jóvenes promesas del fútbol colombiano.

Sin embargo, el Chicó, dirigido por el mexicano Mario García, igualó con un gol del volante Javier Calle al 29.

Con el partido enredado y con un trámite que parecía más favorable para el local, el 1-2 definitivo llegó en otra jugada liderada por Moreno, quien asistió al creativo Yesus Cabrera, que venció la resistencia del portero Pablo Mina.

Con este resultado, los "Diablos Rojos" subieron al puesto 13 y ya tienen cuatro puntos, mientras que el "Ajedrezado" es último con una unidad.

Por otra parte, el español Abel Segovia consiguió su triunfo como técnico de Patriotas,que venció 1-2 al Deportivo Pereira, que no ha podido ganar aún en lo que va del año.

Los visitantes se fueron en ventaja con goles de Jesús Arrieta y Arley Bonilla en la cancha del estadio Hernán Ramírez Villegas, afectado por un aguacero que dejó charcos por todo el terreno de juego.

El descuento fue obra de Delio Ramírez, pero resultó insuficiente para un Pereira que necesita conseguir puntos para alejarse de los puestos de descenso.

En el otro juego del viernes, el Once Caldas se llevó un punto de su visita al Alianza Petrolera, pues igualaron 0-0 en un partido con pocas oportunidades.

Por su parte, el Deportivo Cali consolidó su liderato del campeonato colombiano al conseguir una sufrida victoria en el Estadio de Palmaseca por 1-0 frente a Águilas Doradas, conjunto que intentó resguardarse pero no pudo frenar la artillería azucarera.

Pese a tener gran dominio a lo largo del encuentro, el equipo comandado por el estratega Alfredo Arias apenas pudo lograr romper el cero en el minuto 86 con una anotación de Michel Ramos.

La gran figura del partido fue el arquero Carlos Bejarano, que representa a Guinea Ecuatorial. Estuvo brillante y evitó lo que hubiera podido ser una goleada.

El equipo verde de la ciudad de Cali confirmó el liderato tras seis fechas acumulando 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate. Además, es uno de los tres invictos de la competencia junto con Pasto y Deportes Tolima.

El más inmediato perseguidor del Deportivo Cali cedió terreno. En otro encuentro el Junior de Barranquilla empató con Envigado en el Polideportivo Sur de la ciudad antioqueña por 2-2, con un gol en tiempo de adición para el equipo de casa.

El Envigado se adelantó por intermedio de Andrés Felipe Córdoba, que anotó en el minuto 5 cerrando una gran jugada colectiva que sorprendió a la defensa planteada por Amaranto Perea.

En el segundo tiempo se dio la reacción del cuadro tiburón con una ráfaga de dos goles en dos minutos. Teófilo Gutiérrez marcó en el minuto 64 y la afición de Barranquilla seguía celebrando cuando Germán Mera logró el 1-2.

Sin embargo, el equipo naranja mostró personalidad y nunca se rindió, logrando el empate en tiempo de adición con gol de Jáder Antonio Maza en el minuto 91.

Con este resultado Junior se quedó con 13 unidades a 3 puntos del líder. Envigado sigue esperando su primera victoria y apenas suma 3 puntos en 6 partidos jugados.

La jornada sabatina se inició con el duelo capitalino entre La Equidad y Millonarios. El conjunto asegurador dio la sorpresa de la fecha al imponerse por 1-0 frente a los embajadores en el partido disputado en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá.

Kevin Salazar fue el artífice de la victoria del equipo dirigido por Alexis García con un remate de pierna derecha desde el borde del área que logró un gol en el minuto 92 del partido, que pintaba para un empate sin tantos.

Con este resultado se acabó el invicto de 21 partidos de Millonarios, escuadra que no había perdido en el 2021 y que contaba con un gran presente bajo la dirección técnica de Alberto Gamero.