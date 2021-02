Amelia Bono desmiente que se vaya a dedicar a la moda

29/06/2019 Amelia Bono posa sonriente en el concierto de Manuel Carrasco en el Wanda Metropolitano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Aunque no es habitual verles en restaurantes, a veces nos dejan estampas como estas en las que vemos a la familia al completo. En este caso a la velada acudía Amelia Bono, Manuel Martos, Sofia Bono, y su madre, Ana Rodríguez. Y es que en estos últimos días, Amelia se ha convertido en noticia por haber creado tendencia con una camiseta en la que ha participado en su diseño.



De esta manera, le preguntábamos a Amelia Bono si quería dedicarse a la moda y nos aseguraba que no puede. Al preguntarle por el éxito que ha tenido el diseño de una camiseta que ha hecho comentaba que: "Eso ha sido la colaboración con una amiga y nada, nada, de verdad" y al preguntarle si le gustaría seguir ese camino contestaba rotundamente: "No tengo tiempo, ojalá pudiera, pero no tengo tiempo".



Y lo cierto es que es una pena que no vaya a dedicarse a la moda porque son muchos los seguidores que tiene en sus redes sociales que se preocupan día tras día por los conjuntos que luce Amelia. Sin quererlo, la hermana de José Bono se ha convertido en toda una influencer que muestra sus rutinas diarias y también los outfits que elige para su día a día, quién sabe... quizás más adelante la veamos diseñando su propia marca de ropa.