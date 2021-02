0-1. El Levante acusa la resaca copera y el Osasuna vuelve a ganar fuera

El portero del Osasuna Sergio Herrera detiene el penalti lanzado por el jugador del Levante José Luis Morales, durante el partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de LaLiga Santander disputado este domingo en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Manuel Bruque

Valencia, 14 feb (EFE).- El Osasuna se impuso por 0-1 al Levante en un encuentro en el que el equipo valenciano acusó la resaca de las semifinales de la Copa del Rey, lo que aprovechó el conjunto navarro para sumar su segunda victoria de la temporada lejos de El Sadar, algo que no había conseguido desde su primera salida del campeonato en Cádiz.

El equipo pamplonés suma de esta forma su tercer triunfo en las cuatro últimas jornadas lo que le permite salir de la zona peligro de la clasificación, mientras que el Levante ve frenada su racha de diez partidos consecutivos invicto entre las competiciones de Liga y Copa.

Arrancó bien el partido el Osasuna, dificultando el juego del Levante y llegando con facilidad al área rival, aunque sin crear peligro en los metros finales.

Con el paso de los minutos, el equipo valenciano consiguió invertir la dinámica del encuentro y a los 19 minutos un remate de cabeza picado de Malsa encontró una buena respuesta en una estirada de Sergio Herrera, que de nuevo tuvo que lucirse apenas un par de minutos después tras un remate a bocajarro del central costarricense Óscar Duarte, que el meta rechazó con un pie.

Tan solo esas dos ocasiones fueron reseñables en el bagaje ofensivo de un Levante que sin Morales ni Roger, sus máximos artilleros, no fue tan peligroso como en otras ocasiones. El Osasuna, con una buena disciplina táctica, no concedió más alegrías a su rival e incluso se estiró en los minutos finales aunque sin generar mucho peligro.

En la reanudación, el cuadro navarro salió más activado y ganó en presencia ofensiva, con un par de llegadas claras, lo que abrió y dinamizó un partido que había estado muy encorsetado en sus primeros 45 minutos.

Paco López, ante la falta de pegada de los suyos, apostó por un triple cambio ofensivo con su jugador franquicia, Jose Luis Morales, junto a Jorge de Frutos y Enis Bardhi, cambiando el dibujo táctico, en busca de un mayor protagonismo de las bandas.

Respondió Jagoba Arrasate con otro triple cambio y no le pudo salir mejor, ya que dos de los recién ingresados gestaron el único gol del partido, tras una asistencia de Kike y un remate de primeras de Ante Budimir, que puso el 0-1 y anotó su sexto gol de la temporada.

El Levante pudo empatar apenas un par de minutos después tras un claro penalti que Juan Cruz cometió sobre De Frutos. Ante la ausencia de Campaña y Roger, fue Morales el responsable de lanzar la pena máxima, pero Sergio Herrera acertó la dirección del disparo y con una gran estrada evitó la igualada.

Los de Paco lópez se volcaron sin éxito en los minutos finales y el Osasuna amarró un importante triunfo.

- Ficha Técnica:

0. Levante: Aitor, Miramón (Son, m.86), Duarte, Vezo, Toño (Clerc, m.82), Malsa, Rober Pier (Bardhi, m.63), Radoja, Rochina (De Frutos, m.63), Sergio León (Morales, m.63) y Dani Gómez.

1. Osasuna: S. Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz; Moncayola (Unai García, m.87), Torró, Íñigo Pérez (Manu Sánchez, m.71); Roberto Torres (KIke, m,.71), Calleri (Budimir, m.71), Rubén García (Oier, m.81).

Gol: 0-1, m.74: Budimir.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (C. Aragonés). Amonestó por el Levante a Toño, y por el Osasuna a Calleri y Moncayola.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga Santander disputado en el estadio Ciutat de València sin espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Enrique Pérez 'Pachín', exentrenador del Levante y exjugador de Osasuna y Real Madrid, fallecido esta semana.

Sergio Morro