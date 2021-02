Von der Leyen felicita a Mario Draghi como primer ministro italiano

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / POOL/Archivo

Bruselas, 13 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, felicitó este sábado al nuevo primer ministro italiano, Mario Draghi, que hoy juró el cargo junto a sus veintitrés ministros para poner fin a la crisis política que se inició con la dimisión de Giuseppe Conte, el pasado 26 de enero.

"Tu experiencia será un valor excepcionas para Italia y Europa en su conjunto, especialmente en estos tiempos difíciles. Espero trabajar contigo para nuestra común recuperación y nuestras ambiciones", dijo en su cuenta de Twitter Von der Leyen, al ex presidente del Banco Central Europeo (BCE).

La dirigente alemana se sumó así al mensaje de felicitación que envió también el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien también deseó "volver a trabajar con Draghi.

Draghi formó un gobierno en el que continuarán algunos de los ministros del Ejecutivo anterior y contará con ocho técnicos en puestos clave, como el nuevo ministro de Economía, Daniele Franco, ex director del Banco Central Italiano.

La recuperación de la pandemia y la gestión de los 209.000 millones de euros del fondo de recuperación será el principal objetivo del nuevo primer ministro, que será investido la semana que viene con el respaldo de todo el parlamento, salvo el partido de ultraderecha Hermanos de Italia.

El próximo 25 de febrero, Draghi se estrenará como primer ministro ante el resto de Jefes de Estado y de Gobierno, en la cumbre virtual de dos días que Michel ha convocado para abordar la pandemia y cuestiones relativas a la política de defensa.

No será la primera vez que participe en una cumbre europea, porque ya lo hizo en su etapa al frente del BCE, cuando aquirió el apodo de "Super Mario" tras salvar al euro con su programa masivo de compra de deuda.