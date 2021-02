Vivanco dice que Bukele buscó reuniones con funcionarios de EE.UU. sin éxito

En la imagen un registro del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

San Salvador, 12 feb (EFE).- El director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, señaló este viernes que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, viajó recientemente a Estados Unidos para tratar de reunirse con funcionarios del Gobierno de Joe Biden, sin tener éxito.

El mandatario negó el jueves esta información, publicada por la agencia Associated Press (AP) y retomada por medios estadounidenses y salvadoreños.

"Como es habitual, @nayibbukele (Bukele) reacciona con mentiras y agresiones ante la prensa. Aquí en Washington es ampliamente conocido que Bukele estuvo en la ciudad durante dos días y pidió reuniones con funcionarios de la administración Biden. Y se regresó con las manos vacías", publicó Vivanco en sus redes sociales.

El presidente salvadoreño citó el jueves en la Casa Presidencial (Capres), en San Salvador, a los representantes del cuerpo diplomático en el país centroamericano, en un encuentro que fue privado, al que no se convocó a la prensa para una conferencia posterior y no se transmitió en directo por ninguna plataforma.

"No podemos confiar en los medios internacionales. Por ejemplo, @AP dijo que había ido a Estados Unidos a pedir una reunión con el presidente Biden y que me la negaron. Eso es mentira, aquí está el jefe de misiones de Estados Unidos y lo puede corroborar", manifestó Bukele a los al menos 31 diplomáticos que asistieron, según Capres.

Bukele aseguró que él habló con el periodista encargado de la publicación y que la "canciller (Alexandra Hill) habló con el encargado de AP para desmentirlo, pero no le importó y lo publicó así".

"Con toda la desinformación que hay a nivel mundial, creo que es importante que ustedes reportaran este tipo de información", indicó Bukele.

Bukele reaccionó la noche del lunes a la publicación y en su cuenta de Twitter señaló: "el que crea que un presidente va a viajar a otro país a sentarse a pedir reuniones, tiene que revisar bien si posee un cerebro propio".

"Hace más de 100 años inventaron el teléfono (sin tomar en cuenta otras tecnologías), como para no llamar y coordinar una cita de antemano", agregó.

Los medios locales han denunciado al Gobierno salvadoreño ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por supuestos ataques.

En diciembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia en la que representantes del gremio periodístico del país centroamericano denunciaron "el sombrío panorama de la libertad de expresión en El Salvador".