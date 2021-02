VÍDEO: Cvirus.- Se cumple un año del primer fallecido por covid en España, un valenciano que viajó a Nepal

30/09/2017 Hospital Arnau de Vilanova ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA SALUD GVA



Este sábado se cumple un año de la primera muerte en España de un enfermo por covid, un valenciano que viajó a Nepal. Fue un paciente con una neumonía de origen desconocido que falleció en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia el 13 de febrero, aunque la confirmación no llegó hasta el 3 de marzo.



Esta relación se detectó después del cambio de criterio de definición de casos que el Ministerio de Sanidad realizó el 27 de febrero, que instaba a realizar un segundo análisis a fallecidos por neumonía de origen desconocido. El hospital había guardado unas muestras y, tras este cambio de definición de casos, se le realizó una necropsia, que dio positivo.



No obstante, el primer caso de coronavirus confirmado en España por el Centro Nacional de Microbiología fue el pasado 31 de enero: un turista alemán que viajó a La Gomera y que quedó ingresado y aislado en el Hospital Virgen de Guadalupe con cuatro compatriotas.



Desde entonces han fallecido un total 5.796 personas en la Comunitat Valenciana, a fecha de este jueves, y 358.444 han dado positivo, según datos de la Conselleria de Sanidad. La incidencia acumulada se encuentra a la mitad del pico de la tercera ola, 777 positivos por cada 100.000 habitantes, pero aún así se mantiene en riesgo extremo.



Por ello, la Generalitat acordó ayer prolongar todas las restricciones actuales hasta el 1 de marzo. Entre ellas destacan el cierre total de la hostelería y centros deportivos y el del comercio no esencial a las 18 horas o el perimetraje de las ciudades de más de 50.000 habitantes durante los fines de semana.



Por su parte, el Ministerio cifra el número total de muertos por coronavirus en 64.217 personas y 3.041.454 contagios. Por su parte, la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días también sigue reduciéndose y se sitúa en los 540,30 casos por cada 100.000 habitantes



