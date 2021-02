Tenis.-Tenis/Australia.- Nadal alcanza los octavos y se cita con Fognini

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal, número dos del mundo, ha avanzado a octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que se está disputando en Melbourne, después de superar este sábado al británico Cameron Norrie (7-5, 6-2, 7-5), y buscará su pase a cuartos ante el italiano Fabio Fognini.



En un torneo en el que está lidiando con sus problemas de espalda, el balear ha ido de menos a más para solventar su tercer compromiso en Melbourne Park, por primera vez desierto tras el confinamiento de cinco días decretado por las autoridades del estado de Victoria por la detección de un brote de la cepa británica del coronavirus en la ciudad.



De esta manera, alcanza por decimocuarta vez en su carrera los octavos del 'grande' oceánico en busca de su segundo título, tras el conquistado en la edición de 2009 después de un apasionante duelo con el suizo Roger Federer.



Así, tuvo que reponerse pronto a su único escollo del encuentro, cuando el británico, que se defendió de las dos bolas de 'break' previas de las que había gozado el de Manacor, le rompió su servicio para adelantarse 3-2. Un contratiempo ante el que el español reaccionó con un 'contrabreak' que le permitió llevar de nuevo la iniciativa.



Norrie se encontró entonces con problemas con su segundo saque y el número dos del mundo no lo desaprovechó; en el duodécimo juego y en su segunda oportunidad, cerró el set e inició su camino hacia la victoria.



Nuevamente, el británico sobrevivió a dos nuevas ocasiones de 'break' de Nadal en el cuarto juego del segundo parcial, pero el balear ya había metido la directa. Con mucho más ritmo e intensidad, enlazó cuatro juegos ganados consecutivos para buscar cerrar el choque en la tercera manga.



Sin embargo, la resistencia de Norrie, número 69 del mundo, se incrementó, y exigió al manacorí hasta el final. Paciente, Nadal esperó su ocasión, que llegó en el definitivo duodécimo juego; en su primera bola de partido, no perdonó y puso fin a la contienda para avanzar a octavos sin haber cedido todavía un solo set en el torneo.



De esta manera, se enfrentará en la siguiente ronda con el italiano Fabio Fognini, número 17 del mundo, que se deshizo del local Alex De Miñaur, número 23 del ranking ATP (6-4, 6-3, 6-4).



FELICIANO SE DESPIDE



Por su parte, Feliciano López se despidió en tercera ronda del 'grande' oceánico al sucumbir ante el ruso Andrey Rublev en tres sets (7-5, 6-2, 6-3) en un partido en el que no consiguió materializar ninguna de las tres pelotas de rotura de las que dispuso.



Así, el séptimo cabeza de serie conectó 33 golpes ganadores, cinco de ellos al resto, para citarse en octavos con el noruego Casper Ruud. El toledano se defendió de cinco bolas de 'break' antes de caer en la sexta para perder el primer parcial.



Dos nuevas roturas permitieron a Rublev adjudicarse la segunda manga, y ya en el tercer set aprovechó su única ocasión de quiebre para cerrar posteriormente el choque en su primera oportunidad tras una hora y 32 minutos de juego.