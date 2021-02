R.Unido.- El Ejército de Tierra británico contempla la reducción de 10.000 militares a lo largo de los próximos 10 años

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Tierra británico contempla una drástica reducción de su personal en casi 10.000 efectivos hasta los 72.800 a tiempo completo en la próxima década como parte de un programa para redestinar fondos a la compra de equipo militar adicional, según informan 'The Times' y 'Daily Telegraph', citando fuentes cercanas a las conversaciones.



Reino Unido, una potencia nuclear, está tomando las medidas en respuesta a un cambio en la situación de amenaza, que exige menos tropas pero más drones, artillería, defensas aéreas y vehículos blindados, según las fuentes de Defensa.



"Todo va en función de la amenaza. No estamos preparando una Fuerza Armada para volver a luchar en Helmand (Afganistán). Estamos viendo dónde podríamos luchar mañana", indican.



Las mismas fuentes anticipan que la reducción de tropas tiene así un carácter completamente renovador respecto a lo que se entiende ahora por la disposición y capacidades del Ejército. "Si la gente se espera que las Fuerzas Armadas tengan el mismo aspecto al final de esto, se equivocarán", añaden.



Esta decisión tiene lugar después de que 'The Telegraph' revelara que el Ejército planea recortes de 1.000 millones de libras durante los próximos meses, para comenzar a tapar el "agujero" de 13.000 millones de libras estimado en julio de 2019, cuando el actual titular de Defensa, Ben Wallace, asumió el cargo.



El Ejército del estado miembro de la OTAN tiene oficialmente 82.000 soldados. A 1 de octubre de 2020, el número real era 80.760, a los que hay que sumar otros 66.000 adicionales entre Fuerza Aérea y Marina Real Británica.