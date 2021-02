Rocío Flores aclara por qué ha venido a Madrid

12/02/2021 ROCÍO FLORES. MADRID, 13 (CHANCE) Mucho se ha hablado de por qué ha venido Rocío Flores a Madrid acompañando a la mujer de su padre, Olga Moreno, y lo cierto es que ella misma nos ha confesado el motivo por que ha venido a la capital... y nada tiene que ver con lo que se ha dicho. Para aquellas personas que hayan dicho que venir a acompañarla es una provocación en toda regla para su madre, Rocío Carrasco, la exconcursante de 'Supervivientes' no ha podido aguantar las ganas de contestarle y les ha enviado un mensaje: "Que cada uno tenga la opinión que quiera tener, yo he venido a Madrid porque tenía otros motivos y si quisiera acompañar al juzgado a Olga lo haría porque estoy en todo mi derecho, pero en este caso he venido a Madrid a otra cosa y yo lo que he hecho ha sido traerla y quedarme en la cafetería desayunando, no sé que toma la gente como provocación, para mí provocar es otra cosa" han sido las palabras de Rocío Flores y es que con esto, no nos queda ninguna duda de cuál ha sido el motivo de su viaje. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Nos hemos quedado muy sorprendidos al ver que la hija de Antonio David rompía su silencio para hablar sobre esta polémica, ya que recordemos que casi nunca entra al trapo sobre lo que se dice de ella en los medios de comunicación, pero al parecer se ha cansado de escuchar tonterías: "Es que estoy viendo que hay gente que sigue en su línea y yo lo aclaro".