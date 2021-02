Rescatamos las declaraciones del guardaespaldas de Lady Di sobre su fatídico accidente

MADRID, 13 (CHANCE)



El 31 de agosto de 1997 es una fecha coloreada en rojo en los calendarios de todas esas personas que siempre fueron seguidores y admiradores de la Princesa Diana. Un terrible accidente de coche que acabó con su vida y con la de Dodi al Fayed, última pareja de esta increíble mujer que sigue siendo un icono mundial. Muchos han asegurado desde entonces que no fue un fatídico accidente, sino que hubo premeditación o incluso motivación de que eso ocurriera...



Nada más lejos de la realidad, exponemos hoy después de años las declaraciones que Ken Wharfe dio al Daily Mail, guardaespaldas de la casa real británica durante seis años: "Puedo decir con toda certeza, después de décadas de experiencia policial, que la muerte de Diana de Gales no fue un asesinato, fue un accidente terrible que debería haberse evitado".



Sin embargo, lo que más nos llamó la atención de aquellas declaraciones fue la afirmación que hace. Y es que el que fuera cuerpo de seguridad de la casa británica aseguraba que si que hubo errores, el primero de ellos confiar en el guardaespaldas contratado por la familia Fayed.



Recordemos que la Princesa Diana y su pareja fueron a cenar al hotel Ritz de París y ya tuvieron problemas para llegar allí por la persecución de los paparazzis. Después de cenar, Dodi al Fayed pidió a su cuerpo de seguridad que los trasladaran a su domicilio en los Campos Elíseos y ahí está el siguiente error. Según Ken Wharfe esos guardaespaldas carecían de experiencia.



Dodi ordenó a su chófer conducir un todoterreno Range Rover como señuelo, mientras que el automóvil en el que viajaba la pareja era conducido por otro de ellos: "Así fue como la princesa Diana se subió a un coche con un conductor que, según había el equipo de seguridad, había estado bebiendo todo el día. Otro de los guardaespaldas de Fayed había notado el olor a alcohol en el almuerzo".



Según Ken un comportamiento de protección que no se debería de haber permitido ya que fueron un cúmulo de errores que acabaron en ese terrible accidente en el que perdió la vida la pareja. Ese día, Lady Di dejó de ser la princesa del pueblo para convertirse en un icono mundial.