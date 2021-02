Opositora llama a la comunidad internacional a vigilar comicios salvadoreños

La diputada opositora Nidia Díaz sonríe durante una entrevista con Efe el 8 de febrero de 2021, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 13 feb (EFE).- La diputada del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) Nidia Díaz llamó a la comunidad internacional a estar vigilantes del proceso electoral que se llevará a cabo el 28 de febrero.

"Llamar a toda la comunidad internacional, al Gobierno de España, a que estamos atentos, a que vengan a observar las elecciones, a dar garantías de que (el proceso) debe hacerse en forma democrática y libre", manifestó la parlamentaria en declaraciones a Efe.

Díaz, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a doce años de conflicto interno, también pidió a la comunidad internacional "a no compartir en ningún momento un retroceso que se pueda querer dar en el país, respecto al funcionamiento institucional".

"Generalmente la comunidad internacional ha acompañado toda la vida nuestros procesos, hago un llamado a que hay un riesgo grande de perder aspectos democráticos en el país (...) esperamos que todas las naciones del mundo sigan apoyando y empujando por una democracia más completa", dijo.

Díaz señaló que la comunidad internacional "está inquieta por los rumbos que pueda tomar esto", en referencia a lo sucedido el pasado 31 de enero cuando un grupo de simpatizantes del FMLN sufrió un ataque armado que dejó dos personas fallecidas.

La diputada, que busca un período más en la Asamblea Legislativa, indicó que espera que el día de las elecciones se tomen "todas las medidas (de seguridad) reales para evitar que se vuelva a dar un incidente de esta naturaleza".

"Esperamos que ahora que ha llamado el fiscal (Raúl Melara) a todos los partidos a un reflexión, todos debemos contribuir en un clima de paz y de fiesta democrática", comentó.

"NO HABRÁ UN FRAUDE"

Díaz señaló que es "muy peligro y que el presidente (Nayib Bukele) esté anunciando que habrá un fraude", pero "¿cómo va a haber un fraude, si el sistema funciona?, añadió.

"Una cosa es mejorar las tecnologías (en referencia al Tribunal Supremo Electoral), pero no podemos anunciar un fraude anticipado", añadió.

Tras un simulacro de transmisión de resultados del domingo pasado, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Martínez, propuso regresar al sistema "tradicional que se tenía", porque "la sociedad está hablando de fraude y aquí nadie está pensando en hacer fraude".

El partido Nuevas Ideas, surgido de un movimiento impulsado por el presidente Bukele y dirigido por un primo suyo, ha acusado al TSE de no seguir un "debido proceso" en la inscripción de sus candidatos a diputados y alcaldes.

Esto llevó al presidente Bukele a publicar en Twitter mensajes para "evitar un fraude electoral".

También la mayor parte de la campaña electoral de Nuevas Ideas (NI) está dirigida a "evitar un fraude" y llama a sus simpatizantes a votar masivamente "por la N de Nayib" para descartar dicha situación.

La etiqueta #VotoMasivoMataFraude es la utilizada en las redes sociales de dicho partido político, cuya tendencia política no está clara.