New York Knicks vence a Washington Wizards (91-109)

New York Knicks logró ganar como visitante a Washington Wizards por 91-109 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Washington Wizards cayeron derrotados en casa contra Toronto Raptors por 115-137, sumando un total de cuatro derrotas seguidas en sus últimos cinco partidos, mientras que los de New York Knicks también perdieron fuera de casa con Miami Heat por 98-96. Por el momento New York Knicks se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 12 partidos ganados de 27 jugados. Por su parte, Washington Wizards, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los Play-off con seis partidos ganados de 23 disputados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de los jugadores de New York Knicks, de hecho, consiguieron un parcial de 11-0 durante el cuarto y llegaron a ir ganando por 10 puntos (18-28) hasta finalizar con un resultado de 23-30. Tras esto, durante el segundo cuarto los jugadores del equipo visitante elevaron su diferencia y alcanzaron una diferencia de 11 puntos (34-45) durante el cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 19-23. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 42-53 en el electrónico.

En el tercer cuarto el equipo visitante se distanció de nuevo en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-2 y marcó la máxima diferencia (15 puntos) al final del cuarto hasta que finalizó con un resultado parcial de 22-26 y un 64-79 de resultado global. Por último, en el transcurso del último cuarto New York Knicks aumentó de nuevo su diferencia, tuvo una diferencia máxima de 25 puntos (77-102) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 27-30. Finalmente, el partido acabó con un resultado de 91-109 a favor de los visitantes.

El triunfo de New York Knicks se debió en parte gracias a los 24 puntos, cuatro asistencias y 18 rebotes de Julius Randle y los 10 puntos, una asistencia y 14 rebotes de Mitchell Robinson. Los 23 puntos, 10 asistencias y nueve rebotes de Russell Westbrook y los 14 puntos y un rebote de Garrison Mathews no fueron suficientes para que Washington Wizards ganase el partido.

Tras vencer este partido, el siguiente choque de New York Knicks será contra Houston Rockets en el Madison Square Garden. Por su parte, el próximo encuentro de Washington Wizards será contra Boston Celtics en el Capital One Arena.