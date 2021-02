Muertes por la covid-19 alcanzan las 2.961 en Nicaragua, según observatorio

Dos mujeres sin elementos de protección ante la pandemia de coronavirus esperan clientes en su local en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 13 feb (EFE).-El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 informó este sábado que el número de fallecidos en Nicaragua con síntomas de coronavirus alcanzó los 2.961, y expresó su “preocupación” por la falta de acción “estatal” para prevenir su propagación.

El Observatorio, que cuenta con el respaldo de las Asociaciones Médicas Nicaragüenses, indicó que entre los fallecidos por neumonía y otros síntomas de la covid-19 se encuentran 115 trabajadores de la salud, desde doctores, hasta personal de apoyo.

Asimismo informó que ha registrado 12.890 casos sospechosos de covid-19 desde que la pandemia llegó a Nicaragua, en marzo de 2020, sin embargo no los da como confirmados porque las pruebas PCR y sus resultados están centralizadas en el Ministerio de Salud.

Hasta ahora el Ministerio de Salud ha reportado la muerte de 171 personas a causa de la pandemia, con 6.367 casos confirmados, datos que no son admitidos por el gremio médico.

El Observatorio además reportó 2.7703 irregularidades en medio de la pandemia, principalmente “arbitrariedades en instituciones del Estado y exposición de personas en aglomeraciones”.

“Expresamos nuestra preocupación ante la ausencia de medidas estatales para prevenir el contagio”, indicó el observatorio.

Según el informe, el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) “celebró más de 300.000 personas se movilizaron a los seis centros recreativos que administra, durante diciembre y principio de enero de 2021”.

Agregó que “durante esta temporada organizaron más de 15,000 actividades, que incluyeron festivales, eventos deportivos, fiestas locales, hípicas y carnavales en las municipalidades”.

El Observatorio indicó que dichas aglomeraciones podrían explicar el aparente aumento de casos de covid-19 en enero pasado y lo que va de febrero.

El Gobierno de Nicaragua no ha establecido restricciones para desacelerar la expansión de la pandemia, y promueve actividades masivas, a la vez que establece limitadas acciones de prevención, con el argumento “la economía no se puede detener”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), han expresado su preocupación por cómo es manejada la pandemia en Nicaragua.