Moise Kean saca al París Saint Germain del apuro

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- El gol del italiano Moise Kean alivió al París Saint Germain que ganó con más apuros de los previstos al Niza (2-1), tres días antes de visitar al Barcelona en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Sin Neymar, Ángel Di María, Rafinha, Marco Verratti, Colin Dagba y Tomothee Pembele, lesionados, Mauricio Pochettino recuperó al meta costarricense Keylor Navas y al español Ander Herrera.

No resguardó nada el técnico argentino. No puede ceder terreno en la Ligue 1 el conjunto parisino que está a expensas del Lille, líder, y el Lyon, segundo, para asaltar el primer puesto de la tabla.

El Paris Saint Germain sufrió ante un rival instalado en la mitad inferior de la clasificación, lejos de los puestos europeos. El Niza dejó entrever las dificultades del campeón. Especialmente en defensa.

Jugó con fuego el equipo parisino que formó con el siguiente once: Keylor Navas, Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Julian Draxler, Moise Kean, Kylian Mbappe y Mauro Icardi

A un cuarto de hora del final Pablo Sarabia y Mitchel Bakker sustituyeron a Julian Draxler y Layvin Kurzawa y a diez del cierre Ander Herrera y Danilo ocuparon los lugares de Kean y Leandro Paredes.

No parecía que el cuadro de Pochettino iba a sufrir tanto ante el Niza cuando tomó ventaja en el minuto 22 con el gol del alemán Julian Draxler. Pero al inicio de la segunda parte Roni Lopes empató para los visitantes.

Se desordenó el PSG y el equipo del rumano Adrian Ursea rozó el gol y la ventaja en el marcador. De hecho, Amine Gouiri, que dejo en evidencia a la zaga parisina en más de una ocasión, tuvo la oportunidad más clara al lanzar al travesaño un disparo con Keylor Navas batido.

Respiró el campeón a un cuarto de hora del final, cuando un centro de Mbappe al segundo palo fue recogido por Mauro Icardi que envió la pelota al centro del área donde apareció Moise Kean para cabecear hacia la red y batir al argentino Walter Benítez.

El gol alivió al París Saint Germain que mantuvo su ventaja hasta el final para lograr su sexta victoria seguida en el Parque de los Príncipes y mantener la puja por el liderato de la Ligue 1. El martes visita al Barcelona.