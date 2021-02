Medvedev gana por primera vez en su carrera en cinco sets y sin su entrenador

EFE/EPA/JAMES ROSS

Melbourne (Australia), 13 feb (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (4) resolvió por primera vez en su carrera un partido a cinco sets al ganar al serbio Filip Krajinovic (28) por 6-3, 6-3, 4-6, 3-6 y 6-0; mientras que el griego Stefanos Tsitsipas (5) recuperó el brillo después de imponerse con comodidad al sueco Mikael Ymer por 6-4, 6-1 y 6-1 en la tercera ronda del Abierto de Australia.

Pero la victoria de Medvedev tuvo su anédocta, porque su entrenador, el francés Gilles Cervara, abandonó la pista después de una discusión con el jugador, cuando Daniil perdió la tercera manga, y ya había encajado una rotura en el cuarto.

"Se fue para dejarme sólo a al hora de sacar la victoria”, comentó Medvedev tras la insólita decisión de su entrenador de toda la vida. Cervara, quien fue elegido como entrenador del año de la ATP en 2019, no vio con buenos ojos la relajación de Medvedev y su atípica falta de contundencia en los momentos delicados, tras convertir tan sólo siete de las 18 pelotas de ‘break.’

"Me ha ayudado que se fuera. Los dos queríamos ganar y ha interpretado que la mejor ayuda que podía tener es que se marchara para estar más calmado. Nos sentíamos frustrados por la situación. Es algo que suele pasar un par de veces al año. Todos somos humanos, a veces me puede gustar que lo haga y otras no",comentó Daniil..

Su decisión tuvo un inmediato resultado positivo después de que su jugador, quien alcanzó por tercer año consecutivo los octavos de final, cerrara el partido por un impoluto 6-0.

“Él jugó increíble, en el tercero tuve algunas ocasiones, pero después él incrementó su nivel. Así que en el quinto tuve que volver trabajar bien", dijo el ruso sobre su rival.

Su rival en próxima ronda será el estadounidense Mackenzie McDonald, después de que despidiera al sudafricano Lloyd Harris por 7-6(7), 6-1 y 6-4.

Por su parte, el favorito griego Stefanos Tsitsipas recuperó el brillo, después de pender de un hilo en su anterior partido a cinco sets ante el local Thanasi Kokkinakis que fue invitado al torneo.

Ymer, que había sido el verdugo del joven español Carlos Alcaraz en la anterior ronda, se vio desbordado por un intimidatorio servicio del griego después de que concediera tan sólo una pelota de rotura en un partido que duró una hora y media.

La mejor actuación del griego a orillas del Yarra fue en la edición de 2019 tras caer estrepitosamente ante el español Rafael Nadal por 6-2, 6-4 y 6-0.

Mantuvo también un bajo ratio de errores no frozados (20) que le levantaron la confianza de cara al partido de siguiente ronda en el que se enfrentará al italiano Matteo Berrettini (9) que hizo saltar las alarmas por unos problemas abdominales a pesar de su victoria ante el ruso Karen Khachanov (19) por 7-6(1), 7-6(5) y 7-6(5).

El español Feliciano López, de 39, se despidió del Abierto de Australia en tercera ronda tras caer ante un magnífico Andrey Rublev (7) por 7-5, 6-2 y 6-2, para poner punto y final a lo que fue un Grand Slam muy especial después de igualar al australiano Ken Rosewell como jugador más veterano en superar dos rondas en competición ‘major’.

El toledano apuntó que fue un regalo que le dio la vida el haber alcanzado la segunda ronda después de haberse impuesto al italiano Lorenzo Sonego (31) en una épica remontada a cinco sets, en el que para él fue su partido más memorable en Grand Slam.

Sin embargo, no se equivocó tras alertar del gran estado de forma por el que atraviesa el que fue su verdugo, tras comenzar la primera gran cita de la temporada como campeón de la Copa ATP con Rusia y tras cerrar un triunfal 2020 en el que levantó cinco títulos.

Se mantuvo a flote únicamente en un primer set en el que tuvo dos ocasiones para romper el servicio de su rival y que acabaría pagando tras recibir un ‘break’ in extremis cuando el marcador lucía un 6-5 desfavorable.

Las diferencias físicas marcaron el guión en los siguientes dos parciales a pesar de que Feliciano luchó hasta el final a pesar de remar a contracorriente en el marcador hasta el definitivo 6-3.

Su record de 75 competiciones Grand Slam disputadas consecutivamente seguirá creciendo después de que afirma que su intención es continuar jugando el año que viene siempre y cuando se sienta competitivo.

El próximo rival de Rublev será el noruego Casper Ruud (24), después de que se impusiera en su partido de tercera ronda al moldavo Radu Albut, verdugo de Roberto Bautista (12) en primera ronda, por 6-1, 4-6, 6-4 y 6-4.