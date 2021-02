Más del 70 % de peruanos no usa siempre un preservativo al tener sexo

Fotografía de archivo fechada el 13 de febrero de 2015 que muestra a miembros de la Fundación AHF Perú (Aids Healthcare Foundation), disfrazados de condones, mientras recorren las calles de Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar/ Archivo

Lima, 13 feb (EFE).- Más del 70 % de los peruanos no usa siempre un preservativo, o condón, cuando tiene relaciones sexuales, a pesar de que puede evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS) o el VIH, que ya padecen más de 80.000 peruanos.

En el día internacional del condón, la sede peruana del Aids Health Foundation, Fundación AHF, ha presentado los resultados de una encuesta elaborada a 24.135 personas de las ciudades de Lima, Ica, Chiclayo, Iquitos y Piura que revelan el poco uso de este preservativo.

Sólo 13 % de hombres y 8 % de mujeres dijo que usa frecuentemente el condón como medida preventiva para evitar infecciones de transmisión sexual, frente a 10 % de hombres que respondió que nunca lo usa y del 21 % de mujeres que tampoco lo utiliza.

EXPUESTOS AL VIH DESDE ADOLESCENTES

El director de AHF para el Perú y la Región Andina, José Luis Sebastián, comentó a Efe que el estudio "es preocupante porque ha revelado que el 51 % de los encuestados inicia su vida sexual antes de los 18 años, son personas muy jóvenes, con muy poca información sobre lo que es enfermedades como el VIH o las ETS y el uso del preservativo podría haber facilitado su protección".

Sebastián remarcó que "las edades coinciden con el periodo de exposición, pues hablamos de personas de 25 a 45 años, que son la mayoría de los que viven con la infección en el Perú".

"Si a esto le sumamos que el VIH tiene un periodo de latencia de 10 años, es decir que ha adquirido la infección 10 años antes, puede ser entre los 15 y los 18 años" que se infectaron, agregó.

ABANDONAN TRATAMIENTO POR COVID

A raíz de la pandemia del Covid-19, muchas personas que seguían algún tratamiento médico en los hospitales públicos dejaron de acudir a sus controles o a recoger sus medicinas por temor al contagio del nuevo virus, en establecimientos abarrotados de pacientes.

"Hemos visto gente llegando a los hospitales con infecciones por VIH que se consideraban controladas o en fase SIDA, que es la última" en esta enfermedad, indicó Sebastián.

Alertó que "los casos de Sida se han incrementado" debido a esta situación, así como las "infecciones oportunistas, que aparecen cuando una persona se complica".

El representante de AHF expresó su temor de que esta "ruptura" del paciente con su centro de salud "puede hacer que nuevamente la pandemia del VIH pueda incrementarse, que es lo que no queremos".

Un paciente con VIH que recibe su tratamiento gratuito en los hospitales públicos logra el "éxito terapéutico" en seis meses, donde la carga viral baja a un mínimo y ya no transmite la infección, indicó Sebastián.

"De ahí, la importancia de que la persona no abandone el tratamiento", anotó.

SE ABRE EL CONDÓN SHOW

Para esclarecer los beneficios del uso de preservativos y de realizarse las pruebas de descarte de ETS y VIH, la Fundación AHF ha puesto sus redes sociales a disposición de los ciudadanos para consejerías virtuales e información.

Además, este sábado AHF Perú ofrecerá el "Condón Show", desde su perfil en Facebook, donde las personas se podrán enterar de que el preservativo les puede "salvar la vida", de una manera lúdica y con artistas locales invitados.

Sebastián también informó que han distribuido 50.000 condones a más de 15 organizaciones que trabajan a favor de la prevención del VIH para descentralizar el acceso al preservativo.

Mónica Martínez