laman a junta de Facebook a que prohíba definitivamente a Trump en la red social

Llaman a junta de Facebook a que prohíba definitivamente a Trump en la red social Por Julie JAMMOT avec Juliette MICHEL à New YorkNueva York, 12 Feb 2021 (AFP) - La junta supervisora de Facebook resolverá próximamente si el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que enfrenta un juicio político en el Senado, puede regresar o no a la red social.Numerosas asociaciones y expertos pidieron al organismo que lo destierre definitivamente. El consejo de supervisión independiente (Facebook Oversight Board) recibió más de 9.000 cartas y comentarios en ese sentido.Sus miembros pueden aprobar el bloqueo de la cuenta por tiempo indefinido u obligar a Facebook a permitir el regreso del exjefe de Estado, expulsado de la red tras los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. "Nuestro mensaje es simple: cancelar la prohibición de Trump sería una invitación a la violencia, el odio y la desinformación que costará vidas y socavará la democracia", escribió en una carta una asociación anti Facebook que irónicamente se llama "Junta de Supervisión Real de Facebook". "Algunos pueden decir que es una cuestión de libertad de expresión. Están equivocados", continúa el mensaje. "Donald Trump puede hacer entrevistas. Puede ir a Fox News. Puede escribir artículos de opinión o enviar correos electrónicos", señaló. "Nadie tiene derecho de utilizar una plataforma de redes sociales para difundir desinformación e incitar al odio una y otra vez o que su mensaje sea amplificado por algoritmos". Trump está acusado en el Senado de "incitación a la insurrección" por el asalto al Capitolio del 6 de enero, que dejó cinco muertos. "Sacar a un líder político de las plataformas debería ser el último recurso, dados los beneficios (democráticos) de un debate político sólido y la protección de la retórica electoral. Pero las acciones de Trump justifican prohibirlo indefinidamente", escribió un grupo de profesores de derecho y filosofía de diferentes universidades de California."Si las plataformas hubieran otorgado a Trump un acceso continuo a grandes audiencias, habría provocado más violencia y socavado aún más la transición" del gobierno, agregan los firmantes, entre los cuales figura Alex Stamos, de la prestigiosa Universidad de Stanford y exjefe de seguridad de Facebook. Twitter, que también había decidido excluir a Trump de su plataforma por incitación repetida a la violencia, no le permitirá regresar incluso si volviera a ser candidato a la Casa Blanca. "De acuerdo con nuestras reglas, cuando uno es expulsado de la plataforma es expulsado de la plataforma, ya se trate de un comentarista, un director financiero o un dirigente político", explicó el director financiero de Twitter, Ned Segal, en el canal CNBC el miércoles.jum-juj/dho/rle/dg/gm -------------------------------------------------------------