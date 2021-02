La ministra de Salud de Perú renuncia tras polémica por vacunación de Vizcarra

En la imagen la ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 12 feb (EFE).- La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, renunció este viernes al cargo tras la polémica que se desató en el país luego de que se revelara que el expresidente Martín Vizcarra participó en octubre pasado en los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm en el país.

La información, que aún no ha sido confirmada por el Ejecutivo, fue difundida por todos los medios locales, que citaron fuentes oficiales que prefirieron mantener el anonimato.

Agregaron que Mazzetti será reemplazada este sábado por el médico Oscar Ugarte, quien fue ministro de Salud hace una década y en junio del año pasado se contagió de la covid-19 mientras integraba un equipo que asesoraba al Ejecutivo en la lucha contra la pandemia.

DOS VECES MINISTRA

Mazzetti, quien fue ministra durante el Gobierno de Vizcarra (2018-2020) y regresó al cargo durante el gobierno de transición que preside Francisco Sagasti, acudió este jueves al Congreso para dar explicaciones sobre la revelación que hizo el exgobernante.

Durante su presentación ante el pleno, la funcionaria enfatizó que "en ningún momento" tuvo conocimiento ni se le consultó "sobre la posibilidad de vacunación del señor Martín Vizcarra", aunque afirmó que, por tratarse de un alto cargo, no podía participar por tener una posición con poder de decisión.

Medios locales informaron este viernes que legisladores opositores pretendían pedir que la ministra fuera censurada, una iniciativa que al parecer no alcanzó apoyos en el Congreso, pero precipitó su decisión de dejar el cargo.

REVELACIÓN DE VIZCARRA

Vizcarra, quien es candidato al Congreso en los comicios del 11 de abril por el partido Somos Perú, reveló este jueves que participó en los ensayos de Sinopharm, a pesar de que su primer ministro, Walter Martos, le dijo que no lo hiciera porque existía "riesgo".

Al ser consultado sobre por qué no dio a conocer su decisión, afirmó que se amparó en la reserva del estudio y que "no tiene idea" de si recibió la vacuna o un placebo.

Sin embargo, medios locales aseguraron que Vizcarra pidió recibir directamente la vacuna aún en fase experimental, junto con su esposa, por lo que algunos congresistas han señalado que se debe formar una comisión legislativa que investigue el caso.

GOBIERNO INDIGNADO

El jueves, la primera ministra de Perú, Violeta Bermúdez, aseguró que el actual Gobierno está "indignado" tras conocer que Vizcarra y su esposa recibieron la vacuna contra la covid-19.

Bermúdez, que acudió al pleno junto con Mazzetti, anunció que ha ordenado que se inicie una investigación en los archivos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Palacio de Gobierno, y también ha solicitado información a las dos universidades que desarrollaron el proceso de ensayos clínicos, en el que participaron 12.000 personas.

Agregó que si hay "ilícitos penales" en la acción de Vizcarra "el Ministerio Público va a tener que intervenir" y el Poder Ejecutivo "va a poner información a disposición del Congreso y de cualquier autoridad que lo solicite".