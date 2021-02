La inflación acumulada en 2020 en Venezuela fue de 2.959,8 %, según el BCV

El BCV además publicó el indicador de la inflación mensual de enero de este año y la ubicó en 46,6 %, un dato también opuesto al brindado por la oposición que la había ubicado en 55,2 %. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 12 feb (EFE).- La inflación acumulada en 2020 en Venezuela fue de 2.959,8 %, informó este viernes el Banco Central de Venezuela (BCV), contradiciendo el dato de una oficina de análisis económico que responde al líder opositor Juan Guaidó que ubicó el dato en 3.713 %.

El BCV además publicó el indicador de la inflación mensual de enero de este año y la ubicó en 46,6 %, un dato también opuesto al brindado por la oposición que la había ubicado en 55,2 %.

La institución venezolana no publica regularmente estos datos, y no informaba sobre ellos desde septiembre pasado cuando acumulaba 844,1 %.

Ante la irregularidad de las publicaciones de datos del Banco Central, que pasó incluso años sin informar sobre los indicadores, la oposición venezolana creó un informe mensual, cuando dominó el Parlamento entre 2015 y 2020, para ofrecer los índices.

Tras las elecciones legislativas del pasado diciembre en la que no participó la mayoría antichavista, la oposición decidió crear el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) con el que continúa informando sobre la situación económica del país.

El pasado martes, el fundador del observatorio, el exdiputado Ángel Alvarado, explicó a través de Twitter que Venezuela ya acumula 38 meses en hiperinflación "y va rumbo a convertirse en la más larga de la historia, pasando a Nicaragua".

El salario mínimo en Venezuela, el que percibe la mayoría de la población, es de 1,2 millones de bolívares (0,69 dólares según la tasa de cambio), lo que ha empujado a muchos venezolanos a trabajos informales, pagados en divisas, para completar sus ingresos y poder comprar los alimentos de esa canasta básica.

En Venezuela comenzó un proceso de hiperinflación en noviembre de 2017.