La generación "Corona" vista por las dos eurodiputadas más jóvenes

La eurodiputada socialista española Alicia Homs, de 27 años, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica. Para Homs, el teletrabajo tiene sus ventajas y desventajas, pero para ella, que es una persona "hiperactiva", no ha sido fácil tener que trabajar desde casa, ya que opina que el ritmo habitual del Parlamento le permite trabajar un poco mejor. El ritmo "abrumador" con el que inició la legislatura del Parlamento Europeo en 2019 se detuvo de golpe con la pandemia, y frenó ilusiones y planes de las eurodiputadas más jóvenes, la española Homs y la danesa Kira Peter Hansen, con quienes Efe analiza el zarpazo de la covid-19 para esta generación. EFE/ Parlamento Europeo/Emilie Gomez / SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA / CRÉDITO OBLIGATORIO

Bruselas, 13 feb (EFE).- El ritmo "abrumador" con el que inició la legislatura del Parlamento Europeo en 2019 se detuvo de golpe con la pandemia, y frenó ilusiones y planes de las eurodiputadas más jóvenes, la española Alicia Homs y la danesa Kira Peter Hansen, con quienes Efe analiza el zarpazo de la covid-19 para esta generación.

Con tan solo 21 años, Kira Peter-Hansen fue elegida eurodiputada como miembro del Grupo de los Verdes, convirtiéndose así en la más joven del hemiciclo, sin embargo, para ella ha sido "frustrante" contar con diversas ideas sobre cómo mejorar Europa y tener que dejarlas a un lado para enfrentarse a una pandemia mundial.

Para Alicia Homs, de 27 años, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, el teletrabajo tiene sus ventajas y desventajas, pero para ella que es una persona "hiperactiva" no ha sido fácil tener que trabajar desde casa, ya que opina que el ritmo habitual del Parlamento le permite trabajar un poco mejor.

"Hay miembros del equipo que aún no conozco de manera presencial", afirmó Peter-Hansen, ya que principalmente han tenido reuniones telemáticas, aunque según Homs eso no ha impedido que se pudiera sacar adelante todo el trabajo.

Para muchos jóvenes la pandemia y sus consecuentes restricciones sanitarias supuso un cambio sustancial en su día a día, tanto en aspectos sociales y educativos como en el laboral.

EMPLEO JUVENIL

Según el informe "Los jóvenes y la pandemia de la COVID-19", publicado por la Organización Internacional del Trabajo, uno de cada seis jóvenes que estaban trabajando antes del inicio de la pandemia dejaron de hacerlo totalmente, en especial los trabajadores de menor edad.

Homs apuntó que los jóvenes están siendo uno de los colectivos más castigados por la pandemia, por lo que señala que sistemas como la Garantía Juvenil y el programa Erasmus +, pueden contribuir a hacer frente a esta situación.

En este sentido, la eurodiputada española informó de que será la ponente del grupo para negociar una iniciativa con el propósito de establecer "unas prácticas de calidad que podrán jugar un rol clave a la hora de asegurar futuras oportunidades para los jóvenes".

"Creo que la Unión Europea (UE) no puede caminar hacia una recuperación sin contar con su generación más joven, que somos además la generación mejor preparada", subrayó Homs.

EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19

En cuanto al ámbito de la educación, Peter-Hansen apuntó que los jóvenes podrían formar parte de una "Generación Corona", la cual podría verse afectada por un nivel educativo menor, tras casi un año de interrupciones en las clases de los centros de enseñanza.

En su opinión, Homs considera que el personal docente ha hecho "una gran labor" intentando, a través de todas las herramientas digitales, que sus alumnos pudieran llevar un ritmo de aprendizaje similar al que llevarían presencialmente, a pesar de que "no es lo mismo ir a clases presenciales que hacerlo a través de una pantalla".

Las clases en línea supusieron otro inconveniente en muchos hogares en los que no contaban con las condiciones necesarias para que los estudiantes asistieran a las lecciones de forma telemática. Según el informe de Eurochild, "Crecer en el confinamiento: los niños europeos en la época de la covid-19", el 44 por ciento de las familias con un ingreso mensual inferior a los 900 euros no tiene un ordenador, y el 32 % no tiene conexión a internet.

Al respecto, las eurodiputadas coinciden en que la brecha digital es un asunto en el que todavía hay mucho por hacer, ya que afecta a los más perjudicados, de manera que "los niños y jóvenes vulnerables, serán aún más vulnerables", recalcó Peter-Hansen.

Todas estas situaciones negativas también han menoscabado la salud mental de los más jóvenes, un tema sobre el que Homs recalcó que se debería hablar más, porque el confinamiento y las restricciones han causado riesgo de depresión y ansiedad.

VACUNAS

Para intentar permitir a los jóvenes que regresen antes a la normalidad, surgieron algunas propuestas en Bélgica y Reino Unido para darles prioridad en las campañas de vacunación, e incluso en Indonesia han decidido comenzar a vacunar a los ciudadanos entre 18 y 59 años.

Sin embargo, las eurodiputadas no consideran adecuada esta propuesta ya que como explica Homs "la prioridad del Estado tiene que ser evitar muertes" y eso se conseguirá si se inmuniza a las personas con altas probabilidades de morir si contraen el virus, "que son precisamente los mayores".

Además, Homs destacó que la mayoría de los jóvenes han respetado las restricciones que han impuesto los Gobiernos, y que "irresponsables ha habido de todas las edades", por lo que considera injusta la manera en como se han tratado las imprudencias de algunos de ellos y no de otros grupos de la sociedad.

El Parlamento Europeo aprobó el 10 de febrero una resolución sobre las repercusiones de la covid-19 en los jóvenes y el deporte, en la cual insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para contrarrestar "los desastrosos efectos" para el empleo juvenil, promover la alfabetización digital y abogar por un amplio uso de servicios de salud mental.

"Esta crisis ha demostrado que podemos transformar realmente nuestras sociedades si hay voluntad política", subrayó Peter-Hansen, a lo que añadió que "los países han prestado mucho dinero" para financiar la situación actual, por lo que como activista verde, esto le demuestra que cuando hay una dificultad, "como es la crisis climática, deberíamos ser capaces de hacer lo mismo".

Diana Giambona