La defensa de Saab solicita suspender la extradición a EEUU desde Cabo Verde

Un hombre permanece sentado junto a una pared con un graffiti que pide la libertad de Álex Saab hoy, en Caracas (venezuela). . EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Praia, 13 feb (EFE).- La defensa del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a la Justicia de Cabo Verde, país donde permanece detenido, la suspensión del proceso de extradición a Estados Unidos, según informaron hoy sus abogados.

"En el día de ayer presentamos una solicitud de suspensión del proceso de extradición contra el Embajador Saab ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde", transmitió este sábado en un comunicado Pinto Monteiro, principal letrado de Saab en Cabo Verde.

La petición se produjo después de que el pasado 5 de febrero se realizase una audiencia ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO, bloque al que pertenece Cabo Verde) sobre el caso del empresario colombiano.

Esta previsto que esa corte se pronuncie sobre la legalidad de la detención y del proceso de extradición el 11 de marzo.

"Ahora que Cabo Verde ha aceptado la jurisdicción del Tribunal de la CEDEAO, como lo demuestra su comparecencia y los argumentos orales presentados por su abogado el 5 de febrero en la audiencia principal, no puede haber ningún motivo para que el Tribunal Supremo no detenga el proceso de extradición tal como lo ordenó el Tribunal de la CEDEAO el 2 de diciembre de 2020", sostuvo Monteiro.

En la audiencia mencionada, sin embargo, el abogado que representó a Cabo Verde, Henrique Borges, esgrimió que este país no reconoce la autoridad del Tribunal de la CEDEAO para decidir en este litigio, pues no ratificó el protocolo que otorga jurisdicción a la corte en casos de violaciones de derechos humanos.

En base a ese protocolo del año 2005, los abogados de Saab presentaron en octubre pasado una demanda ante esa corte supranacional, por considerar ilegal la detención de su cliente.

Sus representantes alegan que el colombiano tiene inmunidad diplomática porque en el momento de la detención "realizaba una misión especial humanitaria en Irán", actuando como "enviado especial de Venezuela".

LAS ACUSACIONES CONTRA SAAB

Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal tras una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de millones de dólares.

Un mes después, la Justicia caboverdiana autorizó su extradición a Estados Unidos, una decisión que su defensa apeló de manera inmediata.

El pasado 4 de enero, el Tribunal de Apelación de Barlavento decidió dar luz verde a la extradición a EE.UU. de Saab, una decisión que los abogados también han impugnado.

Estados Unidos considera a Saab "testaferro" de Maduro y sospechoso de haber lavado -junto a su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido- hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) para supuestamente pagar los actos corruptos del presidente venezolano.

El acusado permanece en arresto domiciliario en Cabo Verde desde el pasado 26 de enero, alojado en una residencia privada en la localidad turística de Santa María.

Su defensa había solicitado esta medida a la justicia caboverdiana alegando que su estado de salud es "débil" por una "condición de cáncer existente", de la que no se han ofrecido mayores detalles.