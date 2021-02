Kosovo.- Kosovo vota este domingo en unas nuevas elecciones anticipadas con un 12% menos de censo que hace un año

25/06/2020 Avdullah Hoti, primer ministro de Kosovo POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BALCANES TWITTER AVDULLAH HOTI



Este domingo Kosovo vota en unas nuevas elecciones anticipadas que certifican la inestabilidad política y con el dato curioso de que los electores son más de un 12 por ciento menos que en las elecciones de octubre de 2019. Esta es la sexta votación en menos de 14 años.



Entonces había 143.000 personas en el censo con derecho a voto, pero ahora son 1.794.862, un 12,5 por ciento menos, debido fundamentalmente a un cambio en la normativa por la que ya no se acepta ningún tipo de documento de identificación que no sea el oficial emitido por las autoridades kosovares. En 2019 sí se aceptó la Misión de Administración Provisional de Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK).



La convocatoria de este domingo tiene su origen en la crisis política de diciembre de 2020, cuando el Tribunal Constitucional kosovar dictaminó que la votación en la que fue elegido el actual gobierno de coalición liderado por la Liga Democrática de Kosovo (LDK) de Avdullah Hoti era ilegítima debido al voto decisivo de un diputado que tenía antecedentes penales de los últimos tres años.



A su vez, Hoti llegó al poder después de que el gobierno liderado por Albin Kurti (Movimiento Vetevendosje, Autodeterminación) durara 51 días en el poder tras asumir después de las elecciones del 6 de octubre de 2019. Una serie de mociones de censura presentadas por su socio minoritario de gobierno dieron al traste con el acuerdo de coalición.



La campaña electoral ha durado escasos diez días con tres nombres sobre la mesa, Kurti, Hoti y Enver Hoxhaj, del Partido Democrático de Kosovo (PDK). Es la tercera vez que Hoti se presenta a unas elecciones con aspiraciones a ser nombrado primer ministro, aunque él mismo no es candidato a diputado debido a una sentencia del Tribunal Constitucional por la que no puede ser diputado quien tenga una sentencia penal en los tres últimos años.



En enero de 2018 Kurti fue condenado a prisión por activar un bote de gas lacrimógeno en el Parlamento en protesta por la demarcación fronteriza con Montenegro y por la creación de una asociación autónoma de municipios de mayoría serbia en Kosovo. Kurti está en libertad condicional.



Hoti es candidato por segunda vez. Es profesor de Economía de la Universidad de Prístina y está considerado el delfín del líder del LDK, Isa Mustafa. Hoti fue viceprimer ministro en el gobierno de Kurti y previamente fue ministro de Finanzas entre 2015 y 2017.



El tercero en liza es Enver Hoxhaj, del PDK, elegido al frente de su partido en noviembre de 2020. Es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Prístina y asumió el liderazgo de la formación después de que su líder, Kadri Veseli, fuera imputado por el Tribunal Especial para Kosovo con sede en La Haya por el asesinato de cerca de 100 personas, incluidos albanokosovares, serbios, gitanos y de otras etnias, incluidos rivales políticos.