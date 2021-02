Josep Linuesa: Nunca he pensado que fuera mala idea venir a México

Los actores españoles Josep Linuesa y Mónica Corral hablan durante una entrevista con Efe, el 12 de febrero de 2021 en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

México, 13 feb (EFE).- El catalán Josep Linuesa no se arrepiente de haber apostado por México para continuar con su carrera artística a pesar de haberse quedado sin trabajo apenas dos meses después de llegar. Ahora, con el aumento de seguidores en su canal de YouTube siente que su esfuerzo mereció la pena.

"En ningún momento he pensado que fuera una mala idea venir aquí. Vine con un proyecto que fue muy beneficioso y creo que México nos puede ofrecer muchas cosas, pero llegamos en medio de una pandemia que fastidia todos los planes", explicó este sábado en entrevista con Efe.

"Nuestros planes son quedarnos aquí un tiempo más, seguir haciendo vídeos aunque salga trabajo de actores", añadió.

Su pareja, la también actriz Mónica Corral, coincide en que llegar a este país fue una muy buena opción, aunque después de un año sin poder aprovecharlo hace que deseen quedarse más tiempo para "exprimir México".

PARALIZADOS POR LA PANDEMIA

Linuesa llegó hace algo más de un año al país después de que Telemundo le ofreciese participar en un proyecto y disfrutó mucho del rodaje. Fue "una aventura maravillosa" y una gran oportunidad laboral, cuenta.

Con él se mudó su pareja y pronto ambos encontraron representante pero también pronto llegó la pandemia y todo se paró.

"Decidimos quedarnos y nuestros agentes nos animaron (...) pero con la pandemia nos quedamos en casa confinados. Pensábamos que sería un mes y no, dos, tres... y tampoco", detalló.

"Se va alargando y las producciones no se ponen en marcha, no empiezan a rodar. (...) Es un desastre, un colapso total de la industria y si esa industria no funciona pues nosotros que somos los peones de abajo lo sufrimos tremendamente", añadió.

Después de varios meses viendo que nada se movía, Corral y Linuesa se pusieron manos a la obra para encontrar un nuevo plan. Durante cinco meses estuvieron pensando cada detalle de lo que sería su nuevo proyecto: dos canales de YouTube.

"Walking streets films" y "En los zapatos de Mónica" fueron durante muchos meses el entretenimiento y la ilusión de ambos, pero sus seguidores estaban estancados y mantener la motivación se hizo complicado.

UN TUIT DE AYUDA

Justo entonces Josep publicó un tuit en catalán pidiendo a sus poco más de 600 seguidores, muchos de ellos conocidos, si podían suscribirse a su canal y confesó su situación en la que, como muchos compañeros de gremio pero también trabajadores de todo tipo, las cosas se estaban poniéndose complicadas.

"La sociedad está en un momento sensible en el que todos necesitamos ayudarnos. La gente vio una oportunidad de ayudar simplemente con suscribirse a un canal y ahora mismo hay 40.000 suscriptores", dijo Linuesa, mientras que el de Mónica está en crecimiento.

El canal de Linuesa contiene vídeos en los que pasea por las calles de Ciudad de México mostrando la vida cotidiana de la capital, siendo "los ojos" de la audiencia. En el de Corral también se muestra la cotidianidad de la ciudad pero en tono de humor y con mayor interacción con su público.

Linuesa, barcelonés de 54 años, cuenta con un gran número de series de televisión en su currículum, como "Las chicas de hoy en día", "Amar es para siempre", "Hospital Central", así como en algunos capítulos de "Cuéntame" o "El Ministerio del tiempo".

También es muy reconocido en la televisión catalana por su participación en numerosas series como "Ventdelplà" y "Cites".

Por su parte, Corral fue parte del elenco de "Pasión criminal", "Anunnaki The fallen of the sky" y "Doctrina: el pecat original i la reinserció".