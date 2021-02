Honduras acumula 159.024 contagios de covid-19 y 3.848 muertos

Un trabajador de la salud registra hoy mientras una colega realiza una prueba de covid-19 a una mujer, en la comunidad de El Chimbo, departamento de Olancho (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa, 12 feb (EFE).- La cifra de contagios con covid-19 en Honduras se elevó este viernes a 159.024 y la de muertos a 3.848 desde marzo de 2020, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 2.083 nuevas pruebas de laboratorio procesadas, 669 dieron positivo, para hacer un total de 159.024 los casos de personas contagiadas, indicó el Sinager en un comunicado.

Añadió que la pandemia ha cobrado la vida de otras diez personas, con las que ya suman 3.848 en once meses.

El organismo sanitario también registró este viernes 1.075 hondureños hospitalizados a nivel nacional a causa de la covid-19, de los que 629 presentan una condición estable, 393 están graves y 53 en unidades de cuidados intensivos.

El informe diario del Sinager añade 162 nuevos pacientes recuperados, que han dejado la cifra en 63.153.

SIMULACRO SOBRE LLEGADA DE VACUNAS

El país centroamericano ha tenido una alta incidencia de contagios y muertes en enero y febrero, sin que se sepa hasta ahora cuándo llegarán las primeras vacunas contra la covid-19, aunque el Gobierno prevé que eso se pueda dar en la segunda quincena del presente mes.

Las Organizaciones Mundiales y Panamericanas de la Salud (OMS/OPS), por su parte, han indicado que no hay una fecha precisa, que Honduras es un país prioritario y que los fármacos estarían llegando en el primer trimestre del año.

Al margen de la fecha en que lleguen las vacunas, las autoridades sanitarias del país centroamericano aseguran que coordinan acciones orientadas a su recibimiento y el proceso de aplicación lo más pronto que sea posible.

Una de esas acciones se desarrolló este viernes en Tegucigalpa, el simulacro de la llegada de las primeras vacunas, lo que estuvo a cargo de la Administración Aduanera de Honduras, la Secretaría de Salud y la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa).

El objetivo del simulacro es evitar que, el proceso de descarga, trámites legales, traslado y almacenamiento, tome mucho tiempo, informó la Casa Presidencial en un comunicado.

"Las autoridades de esas instituciones pretenden que la vacuna, que llegará próximamente a Honduras, apenas permanezca 30 minutos en la aduana y luego trasladarla en un máximo de dos horas al almacén", añade la información oficial.

El simulacro fue hecho en la Aduana de Toncontín y "permitió afinar detalles para la recepción del primer lote de vacunas, con el cual, según la Secretaría de Salud, se pretende iniciar uno o dos días después el proceso de inoculación a la población priorizada, en primer lugar el personal sanitario, luego de un proceso detallado y adecuado de preservación".

La subdirectora de la Administración Aduanera de Honduras, Doris Madrid, dijo que se ha trabajado en un esquema de recepción y entrega que por mucho llevará 30 minutos, entre el proceso de revisión de la carga, desaduanaje y entrega a la Secretaría de Salud.

Añadió que para evitar retrasos, la Secretaría de Salud deberá tener lista diez días antes la documentación para el proceso de desaduanaje, lo que permitirá realizar el proceso de entrega sin pérdida de tiempo.

"Por mucho las vacunas estarán 30 minutos en aduanas, mientras se realiza el proceso de inspección rápida, traslado del avión a los camiones refrigerados y su instalación, antes de salir con destino al almacén frío de la Secretaría de Salud", acotó Madrid.

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, señaló que ya se tiene lista la flota de camiones que llevará la vacuna desde Aduanas al almacén frío, en un tiempo no mayor de dos horas.

"Está asegurado que también el producto se preservará durante el traslado y el almacenamiento, hasta el momento en el que se inicie el proceso de vacunación, uno o dos días después en todo el país", subrayó la alta funcionaria.