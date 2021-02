Hablamos con Carola Baleztena tras casarse con Emiliano y nos desvela todos los detalles

12/02/2021 CAROLA BALEZTENA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 13 (CHANCE)



El otro día veíamos como Emiliano Suárez y Carola Baleztena se casaban ante notario para formalizar legalmente su compromiso. Ambos utilizaban sus redes sociales para hacer testigos a todos sus seguidores de ese momento tan especial y lo cierto es que su rostro reflejaba felicidad absoluta. Este momento se produce pocas semanas antes de que ambos se conviertan en padres de su primer hijo en común.



Hemos hablado con Carola Baleztena tras validar legalmente su matrimonio junto a Emiliano Suárez y nos ha confesado que era algo que tenían en mente: "Son cosas que teníamos pendientes de hacer". La pareja ha querido poner en regla sus papeles después de casi cuatro años y medio desde que celebraron el enlace: "Hay que formalizar porque casados ya llevamos cuatro años y medio. Nos casamos el 7 de julio de hace cuatro años. Teníamos que formalizar".



Carola nos ha asegurado que su embarazo no ha agilizado el papeleo: "No, no. Lo teníamos pendiente. Hace un montón de tiempo que teníamos los papeles para ir a firmar y no los firmábamos. Y ya dijimos, oye hay que hacerlo. Hay que ponerse en regla que luego vienen los líos".



La actriz desvela que la ceremonia fue muy romántica y especial a pesar de no haber estado acompañados debido a la pandemia y lo cierto es que en las imágenes que pudimos ver en redes sociales observábamos sus rostros de felicidad: "Nos casamos en secreto los dos solos que fue lo más romántico que hemos hecho nunca. Luego hicimos esa gran fiesta de los 40 de Emiliano para decir que nos habíamos casado y esto es igual, reducido, con gente que queremos... ¿que podían estar muchos más? sí, pero en realidad era una firma, tampoco era una cosa como para hacer otra fiesta".